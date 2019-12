No livro que David Jiménez escreveu sobre a sua experiência de um ano à frente do El Mundo, entre 2015 e 2016, as principais figuras do jornal não são identificadas pelo nome, mas sim por alcunhas que ele inventou — e que depois da saída do livro se colaram à pele das personagens. Há o Cardeal, que era o seu administrador, sempre a pressioná-lo para não publicar histórias que irritassem os anunciantes ou os políticos do PP. O Silicon Valley, o jovem executivo contratado na Califórnia para modernizar o grupo. O Dois, que nomeou para seu adjunto e passou a vida a conspirar contra ele. A Digna, a sua principal redatora de política. Os Nobres, os jornalistas mais velhos e com mais estatuto, mas sempre resistentes à mudança. E Rasputine, o chefe da Opinião que tinha uma atração fetichista pelos gabinetes da direção, que ocupava quando estavam vazios. As personagens são tão boas que menos de uma semana depois de o livro El Director ter sido posto à venda, o autor já tinha propostas de dez produtoras e plataformas de streaming para transformar a história numa série.

A nomeação de David Jiménez para diretor foi uma surpresa. Tinha passado as duas décadas anteriores como correspondente para a Ásia, baseado em Hong-Kong e temporariamente em Banguecoque. Tinha uma vida de sonho para qualquer jornalista, sempre a caminho das principais histórias mundiais nos 40 países que cobria: guerras, revoluções, catástrofes e outros grandes eventos. Tão perto da reportagem pura e dura e tão longe das intrigas de corredor na sede que, quando chegou, nem o porteiro do El Mundo o queria deixar entrar. Passava tão despercebido que meses depois de ter assumido o cargo, numa cerimónia de entrega de um prémio a um toureiro, Ana Botella, mulher de José Maria Aznar, confundiu o diretor do jornal com o próprio toureiro homenageado. E ficou tão estupefacto com o ambiente e as corruptelas que encontrou na redação em Madrid que começou logo a tirar notas para escrever este livro.

Durou um ano no cargo. Passou outro ano em conflito judicial com a empresa, mas acabou por receber uma indemnização e conseguiu colocar no acordo uma cláusula que salvaguardava a sua liberdade de expressão, para poder publicar este relato, que tanto agradou a políticos e empresários, não por eles saírem bem tratados na narrativa, já estão habituados a serem criticados, mas por verem também pela primeira vez algumas denúncias arrasadoras sobre os jornalistas, feitas a partir de dentro. David Jiménez esteve terça-feira na conferência Justiça e Democracia na sede do Observador, que pode rever aqui. No fim deu-nos esta entrevista.

“De cada vez que mudava algo que afetava alguém com influência dentro da empresa tinha de parar”

O teu livro é dedicado aos futuros jornalistas. Mas se algum futuro jornalista ler o livro, pode ficar muito desiludido quanto a uma profissão vista como idealista.

Eu tinha esse medo, de desmotivar candidatos a futuros jornalistas. Mas aconteceu o oposto. Recebo todos os dias currículos de jornalistas que dizem: “Se algum dia fundares o El Normal [um jornal idealista, referido no livro, projetado para nascer em Espanha mas que não chegou a avançar], quero fazer parte dele”. Para muitos estudantes, o livro foi uma chamada de atenção para a profissão em que vão entrar. E provocou um desejo de mudança e transformação. É bom que eles sofram um golpe de realidade sobre o que vão encontrar.

Não conseguiste fazer esse El Normal quando chegaste à direção do El Mundo.

Agora toda a gente quer que eu faça o El Normal. A minha ideia era fazê-lo no El Mundo. Tinha um plano muito ambicioso de transformação de um jornal tradicional num momento de grande crise e dificuldade, depois de dois processos de reestruturação com despedimentos. Chamaram-me dizendo que precisavam de uma mudança radical. Ofereci-lhes um plano com uma mudança radical, mas rapidamente percebi que queriam um rosto que fingisse que queria uma mudança e que não a concretizasse. Porque de cada vez que mudava algo que afetava alguém com influência dentro da empresa tinha de parar. Há quem diga que era um projeto que morreu por excesso de romantismo. Mas num momento de crise e de falta de confiança dos leitores nos meios de comunicação, é preciso recuperar algum idealismo.