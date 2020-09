Na questão da rejeição da imigração e de colocar sempre em alguns pontos que para ter determinado apoio social é preciso ter nascido em Portugal. Isso não são propostas típicas da extrema-direita?

Não. Repare uma coisa: nós não afastamos qualquer tipo de imigração. Os imigrantes são necessários, serão necessários e serão bem acolhidos, desde que entrem legalmente, desde que sejam necessários, desde que as suas convicções e maneiras de estar se possam enquadrar no nosso ordenamento jurídico, nas nossas tradições e nos nossos costumes. Como é natural.

André Ventura apresenta-se a esta convenção com uma moção de três páginas, onde a única proposta concreta é a de uma revisão constitucional. Um partido com representação parlamentar não tem mais nada para propor ao país?

O André Ventura entendeu apresentar uma moção mínima para que fosse bem entendida, mas o partido agora na sua II Convenção vai levar a votos, como é natural, todos os documentos fundadores, nomeadamente integrando a moção de estratégia do André. Uma coisa é a moção com que ele concorre, outra coisa é o que existe no partido e que o partido terá. É evidente que não vai votar nada que seja contraditório em relação à moção apresentada.

Mas a moção também não traz absolutamente nada de novo. A única proposta concreta que lá está é a questão da revisão constitucional e mesmo aí é uma proposta genérica. A questão aqui é se não há mais nada de novo a propor ao país nesta fase, depois de o partido ter conseguido eleger um deputado.

Neste momento o que faz sentido o partido ter é a sua declaração de princípios e a sua matriz política.

Não se pode dizer que o Chega seja um partido novo. Já concorreu a legislativas, as pessoas já conhecem essa declaração de princípios, que já foi a votos por duas vezes.

E continuará porque essa é que é a matriz fundadora do partido. A questão de um programa político, isso depende da situação política do momento em que concorremos a essas eleições. Ainda por cima nestes tempos, a evolução da situação política é muito rápida e não vale a pena estar a fazer programas de governo quando estamos a dois anos e meio das próximas legislativas. Aquilo que conta e terá de contar para um potencial interessado inscrever-se no Chega é se condiz ou não com os princípios fundadores do partido. Se a matriz que o rege está de acordo com a sua maneira de ser e de entender a política. Essa matriz tem de existir e existirá sempre. A moção que o André entregou não foge em nada aos documentos fundadores do partido. Portanto, se quiser, é um resumo. Não faz nenhum sentido estarmos a propor uma série de coisas quando temos apenas um deputado e quando não estamos a concorrer a eleições.

Entretanto Ana Gomes ultrapassou André Ventura nas presidenciais, segundo a última sondagem conhecida. Tendo em conta o aviso feito por André Ventura, de que se demitia caso ficasse atrás de Ana Gomes, teme a demissão do líder do seu partido?

Devo dizer que não temo a demissão do André Ventura. Há coisas que se dizem como forma de expressão. Nós entendemos no partido que essa foi uma forma de expressão do André Ventura. É óbvio que temos de enquadrar isso com as expectativas com aquilo que interessa de facto ao partido e quais os resultados.

Mas o eleitorado do Chega não espera que esse anúncio feito pelo líder seja mais do que uma força de expressão?

Pode não ser. Se ele entender apresentar a sua demissão, dependerá depois se, demitindo-se, concorre outra vez.

O que poderá estar em causa é o colocar de um lugar à disposição para uma reeleição pouco depois?

Sim, sim. É evidente que dependerá do André Ventura candidatar-se ou não, mas eu admito e espero que, se tal acontecer, que ele se recandidate e obviamente que o partido todo apoiará essa recandidatura.

À semelhança do que já aconteceu anteriormente.

Exato.

A lista do Chega, que elegeu André Ventura e da qual era o n.º 2, foi entregue de forma ilegal por não cumprir a lei da paridade. Foi lapso ou foi propositado, já que o Chega é contra as quotas?

Não foi uma posição. Nós, sendo contra uma posição de quotas, isso diz-se e declara-se nos momentos exatos e nos locais exatos. Isto foi uma clara desatenção. Há que ter em conta que o partido tinha 15 dias a 3 semanas quando começou a ter de fazer [listas] e entendemos concorrer em todo o país. Como sabe, já num partido com alguma dimensão e história é sempre um processo burocraticamente complicado. Num partido praticamente desconhecido, com uma logística perfeitamente primitiva, é compreensível que haja lapsos. Foi um lapso que aconteceu. Não tem nada a ver com uma declaração de princípios. Foi um mero lapso.

Mas mantêm essa posição contra quotas?

Mantemos. Porque consideramos que é um desrespeito para com as mulheres e para com outras minorias eventuais, estar a impor quotas. Cada vez mais, em todos os estratos da sociedade e em todas as classes profissionais, a mulher é evidente. Portanto, não faz sentido a imposição de quotas. Veja nas universidades as classificações: compare as tabelas das classificações das mulheres e de homens, é muito favorável em relação às mulheres. É óbvio que, no mundo político, por variadíssimas razões, de exposição pública e por aí fora, as mulheres tendem a apresentar-se menos. Mas isso é uma questão delas próprias.

Então explique a proposta que o Chega tem, no documento com as 70 medidas políticas do partido, de uma defesa da licença de maternidade de 3 anos. Isto pode também ser utilizado pelos pais ou apenas pelas mães?

Não fui eu que fiz as 70 medidas, mas do que sei do partido e do que o partido pensa, é para ser gozado por qualquer português. Quem o possa fazer, por razões profissionais, por razões afetivas. É uma escolha aplicável tanto ao homem como à mulher. Não entendemos que possa haver aí uma diferenciação.