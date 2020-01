Pior do que os médicos que não se candidatam a novas vagas, há muitos que querem sair ou deixar funções de chefia. Em setembro, dez internistas demitiram-se de chefes de equipa da urgência por falta de cirurgiões gerais nas escalas. Esta situação está normalizada?

Isso nunca aconteceu.

Eles não se demitiram?

Não. O que se passou foi que um conjunto de dez chefes de equipa e mais uns quantos internistas — no total foram 14 médicos — falaram com a direção do serviço e propuseram um conjunto de alterações que eu considero que são pertinentes e é bom que se diga que este Conselho de Administração está a trabalhar de abril. E fomos confrontados com um conjunto de reivindicações que nós achamos, inclusivamente, que são justas.

Então não houve demissões?

Não houve demissões. Houve uma carta…

Houve pelo menos uma ameaça…

A ameaça claro que houve, isso foi do domínio público. O que nós fizemos foi reunir com as pessoas e continuamos a trabalhar com elas no sentido de ir ao encontro daquilo que eram as reivindicações e as aspirações das pessoas e que, de alguma maneira, vieram para a comunicação social até um pouco estranhamente. Até porque nós próprios, Conselho de Administração (CA), tivemos conhecimento dessas reivindicações pela comunicação social. O que seria legítimo era que as pessoas — continuo a referir que algumas das reivindicações são legítimas — as colocassem ao CA em primeira mão.

A situação está normalizada?

Sim.

Alguma dessas reivindicações foi resolvida?

Eu diria que foram quase todas, senão teriam sido concretizadas as demissões.

Em final de outubro, cerca de 20 especialistas de medicina interna entregaram uma declaração de indisponibilidade para fazerem horas extraordinárias. É possível garantir as escalas da urgência sem os médicos fazerem horas extra?

Isso é um problema transversal a nível nacional, por tudo o que é hospitais. Certamente saberão, os médicos a partir dos 55 anos, se o desejarem, deixam de fazer urgências. E a partir dos 50 anos podem requerer não fazer urgências noturnas. Isso significa o quê? Significa que, com o prolongamento do tempo laboral, há um período de cerca de 15 anos em que os médicos estão a trabalhar num hospital, mas sem fazerem urgências. O que significa que houve uma mudança significativa a partir do momento em que houve um aumento do tempo em que as pessoas se podem reformar. Há 10 ou 15 anos, as pessoas reformavam-se aos 56 anos, o que significava que os hospitais tinham de ter preocupações em relação às urgências por um período muito restrito, de um ano ou dois. Neste momento, só é possível resolver esse problema se nós, das duas uma: ou fizermos contratação através de prestações de serviço, o que não é desejável porque são muito mais caras — temos de pagar mais à hora do que pagamos aos nossos profissionais —, ou então fazermos contratações e enchermos, passe a expressão, os serviços de pessoas para podermos sustentar com o número de horas suficientes as urgências. Ora, isso não é possível porque um serviço não vive só das urgências, ou não deveria viver só das urgências. A Medicina Interna, que é a especialidade com grande responsabilidade em assegurar as urgências gerais, teria de ter quase que o dobro dos efetivos que tem neste momento, mas depois não há espaço para os pôr a fazer consultas e outro tipo de atividades, e, portanto, obviamente que tem de haver aqui uma solidariedade por parte dos profissionais em assegurar as urgências através do recurso a trabalho extraordinário. É inevitável.