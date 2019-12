A revisão do polémico regime de benefícios fiscais aos residentes estrangeiros não está na proposta de Orçamento do Estado para 2020, mas pode vir a ser tema da discussão do documento no Parlamento. Em entrevista ao Observador, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais diz que o Governo “não faltará a esse debate”. António Mendonça Mendes revela que os resultados deste programa, que tem atraído muitos reformados estrangeiros por causa da isenção de pagamento de IRS nos primeiros dez anos, vão ser avaliados no próximo ano. Mas defende que estes contribuintes também trazem receita e considera que não são os responsáveis pela “especulação imobiliária”.

Sobre as mexidas do IVA na eletricidade, o secretário de Estado admite todos os cenários, incluindo a aplicação das três taxas (reduzida, intermédia e normal) em função da energia consumida. E deixa um aviso: se a oposição forçar a descida indiferenciada para 6%, esta será a primeira medida a voltar atrás quando existirem dificuldades orçamentais. No IRS para jovens, o secretário de Estado assinala que nos rendimentos mais baixos a poupança no imposto a pagar pode superar os 50%. E diz que o objetivo do Governo com esta medida, bem como da promovida para apoiar o segundo filho, é a de que o número de beneficiários — quase 300 mil — cresça, mesmo que isso custe mais, porque essa seria boa despesa fiscal.

Uma das bandeiras deste Orçamento é a natalidade, com o aumento para a dedução do segundo filho. Mas o que está escrito é que só se aplica quando houver dois ou mais dependentes que não ultrapassem os três anos de idade até ao final do ano a que diz respeito o imposto. Mas disse entretanto que se aplica independentemente da idade do primeiro filho. É mais uma gralha no Orçamento?

Disse e repito — em todas as crianças a partir do segundo filho que nasçam, a majoração da dedução passa de 126 euros para 300 euros. A forma como foi construída a norma era relativamente clara, tanto para nós, Governo, como para a Autoridade Tributária. De qualquer forma, não temos nenhum problema em que, não sendo totalmente evidente, a tornemos evidente.

Sente que há necessidade de ratificar essa parte?

Confesso que, face às dúvidas que existam, não temos nenhum problema em fazê-lo, porque o que importa é a medida. É muito importante vencer o desafio da demografia. E temos duas medidas fiscais em sede de IRS: uma dirigida às famílias que queiram ter mais filhos, em que, a partir do segundo filho, até aos 3 anos, seja 900 euros [o ganho acumulado da família]; e outra em que os mais jovens, que tenham associados ciclos de qualificações, possam ficar em Portugal e contribuir para o desenvolvimento do país e, por essa via, para a natalidade.

A medida do segundo filho vai beneficiar quantas famílias? Confirma que são 135 mil contribuintes?

Fizemos as contas àquilo que existe neste momento e a quantos segundos e terceiros filhos existem. Estamos a falar de 135 mil. Mas quando fazemos este tipo de exercício fiscal é exatamente para atuar nas margens, para estimular a que possam ser mais. E, por isso, o facto de partirmos, no IRS jovem, com cerca de 160 mil, ou partirmos, na dedução das famílias, com 135 mil aquilo que é a nossa expectativa é que o número de beneficiários possa ser maior, porque as medidas servem precisamente para incentivar — por um lado, para que as pessoas possam ter mais filhos e, por outro lado, para que os jovens com qualificações possam ter um estímulo de 3 anos em que pagam menos imposto, para podermos competir melhor com alternativas que existem no mundo global.

Já disse que no caso dos jovens estão em causa 160 mil que podem ser beneficiados, mas quantos é que poderão ser abrangidos no primeiro ano?

Em velocidade cruzeiro, estamos a falar de cerca de 160 mil. Temos cerca de 300 mil pessoas entre os 18 e os 26 anos no mercado de trabalho. As nossas contas estão feitas com o impacto direto daquilo que existe hoje e pressupondo, no caso do IRS jovem, que todas as pessoas se mantêm no mercado de trabalho. Mas o que queremos é ganhar mais pessoas. Estamos a trabalhar nesse sentido na concertação social, para alcançar um acordo de rendimentos e competitividade em que os rendimentos dos jovens possam subir. À medida que o rendimento desses jovens qualificados suba, também sobe o número de pessoas abrangidas, assim como, em termos nominais, haverá uma maior expressão do benefício. Estas duas medidas têm um objetivo extra-fiscal: estimular a que haja mais rendimentos dos jovens qualificados e a retenção desses jovens e que as famílias possam ter mais segundos, terceiros, quartos filhos e por aí fora. Esta é uma boa despesa fiscal. Estamos com um cenário base a considerar 50 milhões de euros [para as duas medidas], mas se houver mais pessoas que estejam em condições esta despesa fiscal sobe e significará que estamos a cumprir o objetivo.