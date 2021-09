Falou dos 500 colegas que tem. Ao todo, tem quatro ateliers em todo o mundo. É referido como um “starquitect“. Como é que separa a faceta de empresário da de arquiteto?

É muito simples: não sou o presidente executivo do BIG, sou o diretor criativo. Penso que, para mim, tudo tem a ver apenas com arquitetura.

Ganhou já vários prémios. Contudo, ainda lhe falta um prémio Pritzker (conhecido com o Nobel da arquitetura). Imagina-se a ganhar um? Se sim, quando?

(risos) Sem comentários. Acho que a parte significativa de um prémio é que oferece à instituição a hipótese de destacar valores ou perspetivas para a profissão que parecem importantes. Nesse sentido, é interessante ver os poucos discursos que são feitos porque mostram como é que a profissão evolui.

[Abaixo, o episódio da série “Abstract: The Art of Design” dedicado a Bjarke Ingels, no qual fala sobre os seus principais projetos]

Falou do projeto que está a fazer com a NASA para a Lua. Contudo, olhando para a Terra: o que é que tem de mudar urgentemente nas cidades?

Dependendo de como se conta, o espaço de construção é responsável por 13% ou até 40% das emissões de gases de carbono. Isso significa que as cidades são, por definição, uma grande parte do problema. Consequentemente, são também uma parte incrível da solução. Se queremos chegar aos objetivos do acordo de Paris, estamos a 29 anos, a contar a partir de agora. Qualquer pessoa que tenha feito um projeto massivo de arquitetura sabe que, tipicamente, demora 10 anos. Quem quer que tenha feito um grande plano urbanístico sabe que pode facilmente demorar 29 anos. Neste caso, estamos a falar de toda a humanidade e de toda a Terra. Mais do que tudo, mobilizar essa energia de transformação é a prioridade número um.

Ainda está ligado ao Hyperloop?

Sim.

Quando é que o vamos ver? E, se o virmos, vamos alguma vez ter o Hyperloop em Portugal?

Não sei se o vão ver em Portugal. Acho que os candidatos mais prováveis estão no Oriente e no Médio Oriente. Os lugares que já têm infraestruturas de alta-velocidade que funcionam bem são os menos prováveis de o ter primeiro. Da mesma maneira que se viram muitos lugares na Ásia e em África a saltar a necessidade de cabos telefónicos e avançar diretamente para tecnologias sem-fios, também veremos algumas regiões na Ásia e no sul da Ásia a saltar os carris e as linhas de alta-velocidade e irem diretamente para o Hyperloop.