Em 2016, o historiador norte-americano Allan Lichtman foi um dos poucos a prever a vitória de Donald Trump. Lichtman, que até é um democrata, foi criticado pela sua previsão, já que todas as sondagens apontavam para a eleição de Hillary Clinton, mas não cedeu e manteve-a até ao fim. Acabaria por ser dos poucos a acertar — e Trump mandou-lhe uma carta: uma fotocópia da notícia do The Washington Post com a sua previsão, autografada pelo Presidente.

Através de um método inovador que desenvolveu nos anos 80 com um geofísico soviético (baseado na previsão de terramotos), Lichtman tem previsto com exatidão todas as eleições presidenciais norte-americanas desde 1984. Só em 2000 é que houve um percalço: Lichtman previu, corretamente, que Al Gore seria o candidato que receberia mais votos, mas, pela primeira vez em várias décadas, o vencedor do voto popular não ganhou no Colégio Eleitoral (foi George W. Bush quem venceu), o que obrigou o historiador a introduzir esse fator na sua previsão — permitindo-lhe acertar na vitória de Trump em 2016.

O método de Lichtman é diferente da maioria das previsões. Em vez de olhar para as sondagens e para a campanha, o historiador analisa as dinâmicas sociais e o comportamento da Presidência e tenta concluir se estão reunidas as condições para a manutenção do poder ou para uma troca de partidos na Casa Branca — e fá-lo através de 13 perguntas de verdadeiro ou falso. Se seis ou mais tiverem “falso” como resposta, o partido no poder perde; caso contrário, esse partido mantém-se na Casa Branca.

Em entrevista ao Observador a partir de Washington, DC, Allan Lichtman explica como criou o modelo e aplica-o às eleições de 2020. E não tem dúvidas: Joe Biden vai ser o próximo Presidente dos EUA. Mas esta derrota de Trump não era evidente há um ano. Foi 2020, com a pandemia da Covid-19 e a agitação social provocada pelas tensões raciais nos EUA, que deram a volta à previsão. A incapacidade de Trump de responder a estas crises, adotando uma postura de candidato da oposição em vez de uma atitude presidencial, custará ao magnata a reeleição, garante Lichtman.

[Veja aqui a entrevista de Allan Lichtman ao Observador.]

Com base no método que criou, percebemos que olha para as eleições e para as previsões de uma forma diferente da maioria das pessoas. O que é que influencia os eleitores numa eleição presidencial?

O meu método de previsão é o das “13 Chaves para a Casa Branca”, que tem previsto as eleições corretamente desde que previ a reeleição de Ronald Reagan, em abril de 1982, dois anos e meio antes da eleição e durante aquilo que, na altura, era a pior recessão desde a Grande Depressão. O meu método ignora as sondagens e os comentadores, não olha para os eventos diários da campanha. Em vez disso, examina as dinâmicas fundamentais que guiam as eleições presidenciais. As eleições presidenciais são, essencialmente, votos a favor ou contra relativamente ao partido que detém a Casa Branca. Por isso, as chaves examinam a força e o desempenho do partido que está na Casa Branca. São 13 chaves. Se seis ou mais forem contra o partido da Casa Branca, prevê-se que esse partido perca. Imagine o seguinte: de acordo com as chaves, que têm estado certas há quase quarenta anos, é a governação, e não a campanha, que conta nas eleições presidenciais americanas.

Acredita, então, que as sondagens são inúteis?

Não acho que as sondagens sejam inúteis. Sou amigo de muitos dos que fazem sondagens e eles fazem um bom trabalho. O problema é que as sondagens não são preditores. Abusamos delas ao considerá-las como preditores. As sondagens são retratos instantâneos e esses retratos mudam. Como sabemos que eles mudam? Fazemos outra sondagem, e por aí em diante, até chegarmos finalmente ao dia das eleições. Os jornalistas dependem das sondagens porque têm de cobrir a eleição dia após dia. Não podem simplesmente dizer “aqui está a previsão do Lichtman, vemo-nos daqui a cinco meses”. O outro problema é que o erro é muito maior do que eles dizem. Eles dizem que a margem de erro é, por exemplo, mais ou menos 3%. Isso é puramente um erro de amostragem estatística. É a margem de erro que teríamos se retirássemos uma amostra de bolas verdes de um enorme jarro com bolas verdes e amarelas. Não tem em consideração o erro que deriva do erro da resposta daqueles que são contactados nem o erro de estimativa dos potenciais eleitores, que nunca será completamente preciso. Por isso, as sondagens têm margens de erro muito maiores do que acreditamos.