No entanto, o Facebook como organização ainda faz um rastreio bastante grande de todos os milhares de milhões de utilizadores que usam as suas plataformas. Esse rastreio inclui geolocalização, se tiver o Facebook no smartphone e tiver a localização ligada. Têm dados muito precisos sobre onde é que está, onde é que vai e quais os lugares mais comuns onde se costuma deslocar. No WhatsApp não veem as mensagens, porque o WhatsApp é encriptado, mas podem ver que dois dispositivos estão a falar um com o outro. Por isso, se eu enviar mensagens à Cecilia 20 vezes por dia no WhatsApp, eles podem assumir que a Cecilia e eu falamos regularmente e temos uma ligação forte. Depois, podem comparar isso com os nossos perfis de Facebook, os de Instagram, e saber mais sobre nós. “Estas duas pessoas não falam só no WhatsApp várias vezes por dia, mas no Facebook tagam-se e partilham publicações uma sobre a outra no Instagram”, por exemplo. “Gostam das mesmas imagens” e, por isso, podem construir um retrato muito claro de uma vida através de todas estas apps.

Quando vão falar com uma fonte — uma base crucial para fazerem este livro –, e essa fonte só quiser falar pelo computador, o WhatsApp, que oferece mensagens encriptadas, é uma opção?

C: É importante essa pergunta sobre como é que falamos com as nossas fontes. Somos incrivelmente cuidadosas quando falamos com elas. Primeiro, não temos o Facebook instalado nos nossos telemóveis porque podem rastrear os dados de localização. Por exemplo: se fosse falar com uma fonte que fosse um funcionário do Facebook, e se tivéssemos os nossos telefones perto um do outro, esse seria um dos sinais para o quais a empresa olharia para saber se estivemos no mesmo sítio ao mesmo tempo. Assim, potencialmente descobririam quem era a nossa fonte. Seria mais fácil. Tentamos ser muito cuidadosas com a forma como utilizamos a tecnologia. Contamos com apps encriptadas fora da família de aplicações do Facebook, como o Signal. Não obstante, o que preferimos fazer principalmente são chamadas com pessoas e escrever as coisas em papel e em documentos encriptados.

“O Facebook é uma empresa controlada por uma só pessoa”

Porque é que é o vosso foco foi o Facebook e não a Google ou a Microsoft? Sheryl Sandberg veio da Google, é um produto dessa empresa, que deixou lema “Don’t be Evil” (Não sejam maus”).

C: São empresas muito diferentes. A funcionalidade principal do Facebook é a comunicação. Isso é diferente de procurar informação na internet, que é o que a Google faz. E é uma empresa diferente da Microsoft porque não está a fornecer serviços na nuvem e software e serviços para negócios ou pessoas. É uma ferramenta muito poderosa, está a conectar cada vez mais pessoas em todo o mundo nas comunicações do dia-a-dia de uma forma muito diferente das outras empresas tecnológicas. É mais parecida, por exemplo, com a primeira empresa de telefone que conectou o mundo. A Google, a Microsoft ou a Apple criam dispositivos.

Porquê o Facebook? Porque o Facebook é o reflexo daquilo que a nossa sociedade tenta ser e o que significa viver num mundo conectado. O Facebook está no centro dos escândalos de falhas de proteção de dados. Está no centro da desinformação e do debate sobre até onde deve ir a liberdade de expressão. Também é uma empresa idiossincrática na sua liderança. É estruturada de forma muito diferente dessas empresas, que têm conselhos de administração. O Facebook é uma empresa controlada por uma só pessoa, Mark Zuckerberg, e à volta dele está um grupo muito especifico de indivíduos que não mudou ao longo de muitos, muitos anos.