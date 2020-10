Anda assim, a década assistiu a algumas das criações mais icónicas de Mari — “Timor”, o calendário perpétuo desenhado em leque, é apresentado ao mundo em 1967, “Paros”, uma linha de peças em pedra, entre elas uma jarra e um cinzeiro, é anterior, do ano de 1964. Bártolo não deixa de identificar, no início dos anos 70, o primeiro momento chave da carreira do designer. Juntamente com outros autores e coletivos italianos, Enzo integra a exposição “Italy: The New Domestic Landscape”, no MoMA, em Nova Iorque. “É super importante para uma certa legitimação do discurso contracorrente e aproxima Mari de uma geração de arquitetos italianos que, por várias razões incluindo a crise no mercado, estão a fazer design, muito alinhados com o pós-modernismo”, detalha.

José Bártolo partilha que “só” esteve três vezes com Enzo Mari, entre 2001 e 2015. Na última, o encontro nem sequer foi físico — juntou-o a outros dois mestres do design, Paolo Deganello e Alessandro Mendini, para uma conversa destinada a encher as página da revista que editava na altura, a PLI Arte & Design. “Eram os italianos radicais da viragem para os anos 70 e ali quis pô-los a pensar nas propostas dessa mesma década e de que forma é que fazia sentido continuar a repensar questões como a autoria, a produção, a comercialização e o ensino. Eles que chegaram a ter um projeto para formarem um coletivo, uma ideia de escola informal, mas que depois não avançou”, relembra.

O ensino foi, na verdade, outro dos campos onde Mari sobressaiu. A consagração chegou e com ela a carreira enquanto professor. Enzo Mari passou pela Universidade de Parma, pela Academia de Carrara, pelo Politécnico de Milão e pelo Instituto Superior de Arquitetura de Florença. Fora de Itália, deu ainda aulas na Escola Superior de Belas Artes de Berlim e na Escola de Artes Aplicadas de Viena.

“Autoprogettazione?”, um gesto radical

Em 1974, ano da Revolução em Portugal, Mari publicava “Autoprogettazione?”, um livro com os desenhos de 19 móveis — cadeiras, bancos, mesas, uma estante, um armário e uma cama — que podiam ser replicados por qualquer pessoa. Um ato rumo à democratização do design, uma proposta de do it yourself numa altura em que as peças de autor somente estavam ao alcance de uma elite.

“Com o ‘Autoprogettazione?’, Enzo propõe uma nova economia para o design. É um gesto radical porque ele oferece o projeto à comunidade, um projeto que procura educar e ensinar às pessoas os rudimentos de projetar e de construir”, afirma Fernando Brízio em conversa com o Observador. O designer português nunca se cruzou com Mari, embora partilhe hoje o peso da herança deixada pelo italiano. Fala na proposta de 1974 como algo paradigmático, próxima da arte povera, movimento que havia eclodido na década anterior.