É certo que Itália foi o primeiro país a pôr em prática um confinamento rigoroso dos cidadãos: na primeira semana de março, o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que o país ficaria totalmente isolado do resto do mundo e que os cidadãos só poderiam sair de suas casas em situação de extrema necessidade ou para comprar mantimentos (tinham até de preencher um documento oficial a comprovar a necessidade da saída).

Porém, mais importante do que a decisão de fechar antes foi a decisão de reabrir mais tarde. Mesmo tendo sido o primeiro país a fechar serviços e a restringir as liberdades dos cidadãos, Itália tem sido mais cautelosa do que outros países no processo de reabertura. Um dos exemplos mais significativos é o das escolas, que só reabriram em Itália no dia 14 de setembro, para o novo ano letivo. Noutros países, a reabertura aconteceu antes. Em França, muitos estabelecimentos de ensino reabriram durante o mês de maio, numa altura em que o país ainda registava mil casos de Covid-19 por dia.

Itália está a ser também mais cautelosa no regresso do público aos eventos desportivos. Só na semana passada é que o governo italiano permitiu que os adeptos possam voltar aos estádios de futebol — e apenas mil espectadores podem entrar no recinto em cada prova desportiva. Por outro lado, em França, o torneio de ténis Roland Garros, que se realiza por estes dias em Paris, poderá acolher até 11.500 espectadores no recinto — e os jogos de futebol já contam com a presença de público desde julho, com um limite máximo de 5 mil espectadores.

Ainda assim, os números da pandemia em Itália também estão a aumentar. “Desde o início de junho, com a reabertura da maioria das atividades, começámos outra vez, e desde o final de julho a curva de contágio está novamente a subir, mesmo que menos rapidamente do que noutros países”, avisou Nino Cartabellota em declarações ao The Local. Para evitar a subida das infeções ao ritmo de outros países, Itália depende essencialmente do cumprimento das normas por parte dos cidadãos. Se, por um lado, os italianos têm sido cumpridores por iniciativa própria, por outro lado isso também se deve ao rigor com que as autoridades têm fiscalizado o cumprimento das regras.