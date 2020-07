Era, até agora, a face mais visível daquilo que se supunha ser a colaboração estreita entre os especialistas da área da saúde e os políticos, base essencial das decisões que foram sendo tomadas ao longo dos últimos meses, desde que o vírus da Covid-19 provocou uma pandemia, afetando também Portugal. De 15 em 15 dias, epidemiologistas, cientistas, infecciologistas e médicos de saúde pública, por exemplo, juntavam-se num auditório do Infarmed para discutir com as autoridades de saúde, governantes, políticos e parceiros sociais a situação da epidemia no país, os maiores problemas e os caminhos para os resolver. Ou seria isso, pelo menos, aquilo para que estava desenhadas as reuniões.

Percebe-se agora que essa colaboração só não era perfeita como nem sempre foi estreita e, em alguns casos, deixou mesmo de desistir. Depois da tensão da penúltima reunião no Infarmed — que terá terminado com a saída intempestiva do primeiro-ministro, irritado com a ministra da Saúde e com a falta de informação concreta e rigorosa sobre a situação da região de Lisboa e Vale do Tejo —, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa decidiram acabar com os encontros regulares. O último foi o desta quarta-feira, em que nenhum dos dois decidiu falar.

Horas mais tarde, o primeiro-ministro viria garantir que, afinal, as reuniões poderão voltar a acontecer, mas apenas quando se justificar.

Como é que se chegou a esta decisão? E tinha razão o primeiro-ministro, quando terá dito que lhe falta informação para decidir?

Participantes das reuniões dizem ao Observador que informação sempre houve, mas era muito complexa ou técnica. E que os especialistas que a transmitiam limitavam-se a fazê-lo, sem grande consenso sobre alternativas ou estratégias a seguir. E seria isso que o Governo procurava: soluções “chave na mão”.

O problema é que a falta de “encontro” entre peritos e decisores políticos não se resumirá às reuniões no Infarmed. Em fevereiro, quando ainda não havia casos confirmados de Covid-19 em Portugal nem o país estava em estado de emergência, a Direção Geral da Saúde decidiu criar uma equipa especial com pessoas de várias áreas, com a missão de analisar a evolução da situação para avaliar e gerir o risco. Seria dali que sairiam pareceres e normas. E saíram, de facto, mas durante muito pouco tempo.

O Observador apurou que essa task force não terá tido mais de três reuniões e deixou de se encontrar no mesmo mês em que foi criada — ou seja, ainda em fevereiro. De lá para cá, mesmo durante os momentos em que, em tese, o contributo daqueles especialistas mais seria necessário, houve apenas encontros parcelares, em algumas áreas. E a normas que dantes nasciam ali passaram apenas a ser revistas pelos membros da equipa especial.

Criada em fevereiro, a task force deixou de se reunir

Comecemos precisamente pelo trabalho da task force da DGS. As queixas ouvidas pelo Observador da parte de membros dessa equipa resumem-se a uma ideia central: os saberes dos especialistas estão a ser desperdiçados, embora ninguém aponte um motivo para isso estar a acontecer. Quase certo é que Graça Freitas e a ministra Marta Temido não terão gostado de algumas das declarações feitas à imprensa, onde foram apontados erros à estratégia seguida, e a relação com a equipa especial esfriou.

No início da pandemia, era do trabalho da task force que nasciam as normas da DGS — uma das mais importantes foi a norma 004, da fase de mitigação, que definiu as regras de abordagem aos doentes suspeitos ou infetados por SARS-CoV-2. E quando não tinham origem na equipa, pelo menos passavam por uma colaboração estreita, como durante a elaboração da estratégia de confinamento.

Atualmente, a equipa — que junta desde especialistas em infecciologia a pessoas da área da comunicação — pouco mais faz do que rever as normas que emanam da DGS, tendo-se tornado numa espécie de morto-vivo, sem grandes competências.

“A task force não se reuniu mais do que três vezes, a última delas em fevereiro, ou seja, no mesmo mês em que foi criada. A partir daí tem havido apenas reuniões parcelares”, conta ao Observador um dos seus membros. Consultados os despachos da DGS (como este, por exemplo), vê-se que o grupo de peritos não pára de aumentar, mesmo que os encontros não aconteçam. A 5 de fevereiro eram 57 pessoas. Três despachos mais tarde, a 3 de abril, eram 73 — algo que também não facilita o seu funcionamento.

Na equipa, também há queixas de que a informação epidemiológica não chega no momento certo. “Sabemos dos números através da comunicação social, ao mesmo tempo que toda a gente”, conta a mesma fonte. Um detalhe que põe logo em risco a missão dos peritos. A task force, lê-se no despacho da DGS, tem como “missão a centralização de toda a informação epidemiológica e evidência científica pertinente à avaliação e gestão do risco” para emitir orientações para a sua contenção. “Acha que podemos fazê-lo se não temos acesso aos dados mais elementares?”, questiona.

Poderia crer-se que o trabalho da equipa especial — a ser feito — serviria de base, por exemplo, para pelo menos parte da discussão que, quinzenalmente, foi tida nas reuniões do Infarmed. Mas, na verdade, os médicos e especialistas que fazem parte da task force não eram sequer ouvidos para a preparação desses encontros entre peritos e políticos.

E a clivagem entre ambas as partes que a penúltima reunião e esta última tornaram evidente, por causa da alegada falta de informações concretas ou soluções práticas, não surpreende os especialistas da equipa especial da DGS. “Não culpo quem lá está. São especialistas, são bioestatísticos, que têm uma esfera de ação e que não tem obrigação de saber em que condições aquela informação deve ser utilizada no terreno. Falta um conjunto de saberes naqueles encontros”, diz um dos membros da task force. Estas pessoas, defende, não teriam sequer de estar presentes, bastaria que fossem ouvidas antes dos encontros para que a informação pudesse estar contextualizada.

“Passar informação altamente especializada diretamente para um decisor político é um salto enorme. Até a própria ministra da Saúde e a diretora geral de Saúde estariam mais preparadas para intervir naqueles encontros se ouvissem a task force antes. Falta um passo intermédio, que incorpore a informação”, defende. “Um dos membros da task force resumiu bem o que se passa ali dentro: não estão a ser capazes de transformar informação em conhecimento.”

A citação original é um pouco mais longa e foi feita a 30 de junho. “Não tivemos a capacidade de transformar dados epidemiológicos em conhecimento de saúde pública”, afirmou o pneumologista Filipe Froes numa entrevista à agência Lusa sobre o desconfinamento, momento em que, na sua opinião, o país não conseguiu ter “uma estratégia clara”.

Foram exatamente esses erros — que levaram Portugal a falhar um corredor aéreo com o Reino Unido onde Espanha teve lugar, um país que apontava Lisboa como exemplo — que deixaram António Costa com os nervos à flor da pele. E, em pelo menos uma ocasião, o primeiro-ministro precisou de sair da reunião do Infarmed para outra, à porta fechada, só com os especialistas, para tentar esclarecer as suas dúvidas.

Tudo isto era previsível, disse em entrevista ao Observador, António Diniz, pneumologista e membro da equipa especial criada pela DGS. Se não foi evitado não foi por falta de aviso, mas por continuar a haver um hiato entre a decisão política e a realidade no terreno. Na entrevista de 2 de julho, porém, António Diniz não arriscou dizer que os peritos não estão a ser ouvidos, preferindo guardar quaisquer críticas para uma reunião que espera ter brevemente com Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde.

O que falhou nas reuniões no Infarmed

O que é que se passava quando se fechavam as portas do auditório do Infarmed? “Se as reuniões são à porta fechada, são-no por algum motivo”, diz Rita Sá Machado, chefe da divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS, recusando fazer qualquer comentário sobre o que se passou no interior do auditório. A 24 de junho participou pela última vez nos encontros quinzenais sobre a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, depois de trocar o cargo na Direção Geral de Saúde por outro na ONU. Foi nesse dia, quando lhe coube dar início à sessão, falando sobre a “Situação epidemiológica em Portugal”, que António Costa terá perdido as estribeiras. A revista Visão avançou que o primeiro-ministro, irritado com a ministra da Saúde, que falava no período de confinamento, e com o que considerava ser falta de informação rigorosa que lhe permitisse tomar decisões concretas, queixou-se disso mesmo e abandonou a reunião.

Ao Observador, porém, há quem ponha água na fervura. “Quem conhece o primeiro-ministro, e sabe como ele é emotivo a falar, sabe que aquela situação não passou de uma pequena irritação. Mas outras pessoas, que assistiram ao mesmo que eu, viram uma coisa diferente, deram-lhe muito mais peso e importância”, relata um dos habituais participantes nos encontros do Infarmed.

Seja como for, não é só nos humores do primeiro-ministro que os relatos variam. E isso pode estar relacionado com o tipo de informação que é prestada.

“Quando chegam cá fora, e falam com a imprensa, cada um dos líderes partidários diz aquilo que mais lhe convém. Mas também é verdade que nem todos percebem o que é dito lá dentro porque é informação muito complexa e cada um interpreta à sua maneira. E isto é válido também para o primeiro-ministro. Há ali muita coisa que é dita, muito técnica, que é difícil de compreender. Depois saem informações contraditórias e ficamos na dúvida se estivemos todos no mesmo encontro”, diz outro participante das reuniões.

Aos membros do Governo chegam mesmo as FIT e as FIP — fichas de informação técnica ou política — e que são, no fundo, resumos do que é dito nas reuniões, mas em linguagem simplificada. São, aliás, documentos de trabalho habituais nos organismos ligados à saúde, como o Infarmed ou a DGS.