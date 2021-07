Tóquio soube que iria organizar e receber os Jogos Olímpicos de 2020 no dia 7 de setembro de 2013, há quase oito anos. Na altura, durante a 125.ª Sessão do Comité Olímpico Internacional que decorreu no Hotel Hilton de Buenos Aires, na Argentina, nenhuma cidade candidata atingiu a maioria absoluta da votação na primeira ronda. Ainda assim, Tóquio foi a cidade mais votada, com 45%, seguida de Madrid e Istambul, ambas com 27,5%. Na ronda de desempate, Istambul venceu a capital espanhola e passou à derradeira decisão com Tóquio. No fim, a capital do Japão foi a escolhida, com 62% da votação total.

O governo japonês reservou um fundo de 400 mil milhões de ienes, algo como três mil milhões de euros, para cobrir o custo total dos Jogos Olímpicos. Estudou a possibilidade de ampliar a capacidade dos aeroportos internacionais de Haneda e Narita e desenhou projetos de expansão das linhas ferroviárias que saem para a Estação Central de Tóquio, numa operação que seria totalmente comportada por investidores privados. Anunciou que iria acelerar a conclusão de três das principais auto-estradas de Tóquio, para além de reformar outras artérias principais, e revelou planos para prolongar as linhas do metro de superfície e construir uma nova estação junto à Aldeia Olímpica.

Se tudo tivesse acontecido assim, se os Jogos Olímpicos de Tóquio tivessem mesmo acontecido entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020 e se uma pandemia não tivesse apanhado o mundo de surpresa, o Japão teria provavelmente alcançado o objetivo primário que o levou a candidatar-se à organização do evento. Tóquio 2020, assim como Tóquio 1964, seriam os “Jogos da Recuperação”. Se, nos anos 60, os Jogos serviram como passaporte de reentrada do país na comunidade internacional depois dos terrores da Segunda Guerra Mundial, agora serviriam para celebrar o renascimento do Japão após o triplo desastre de Fukushima, em 2011, quando um terramoto, um tsunami e o pior acidente nuclear do mundo em três décadas fizeram mais de 20 mil mortos e devastaram a região. Mas em 2020, como sabemos, nada aconteceu como planeado.