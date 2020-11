É Érica ou Erica, com ou sem acento?

Sem acento. Já não digo, já assumi que sou ambas, mas é sem acento.

Não é a primeira vez que trabalha com a Companhia de Teatro de Almada. A primeira foi com o Peter Kleinert [encenador alemão, que encenou, em Almada, em 2018, A Boa Alma de Sé-Chuão, de Bertolt Brecht.]

Foi um projeto incrível esse. No final de 2019, o Rodrigo [Francisco, diretor artístico da CTA] ligou-me a dizer que o Peter ia voltar a estar aqui e que iríamos fazer A Noite de Reis [peça de William Shakespeare]. Começámos a ensaiar e duas semanas após a pandemia chegar à Europa, a nossa vida mudou em três dias. Começa a ouvir-se a sugestão dos teatros fecharem e, uns dias depois, estávamos a ensaiar e o Rodrigo desce e percebemos logo pela cara dele que não ia dar. Naquela altura, o importante era protegermo-nos. Nesse dia, lembro-me de ficarmos mais duas horas no teatro, parecíamos os músicos do Titanic, está tudo a afundar e nós tocámos piano, cantámos, viemos beber uma cerveja todos juntos e foi uma espécie de celebração trágica.

E esse processo cai e aparece este convite, foi isso?

Entretanto, este convite aparece no verão, tinha um ou outro projeto já agendado e fiquei sempre na dúvida se teríamos o reagendamento d’A Noite de Reis — porque também sei que isso se prende com o facto de o encenador ser estrangeiro — e fui-me protegendo das expectativas, viver dia a dia, sem criar grandes esperanças porque percebi que isso me ia sufocar. Então o convite do Rodrigo surge no verão e fiquei muito honrada, até porque nunca tinha trabalhado com ele.

É a única mulher no elenco. E esta é uma mulher estereotipada, acusada, em cena, de ser “leve e superficial”. Portanto, um papel ingrato, de alguma maneira.

Bem, depende. Percebo que numa primeira leitura pode parecer ingrato, sendo que, neste caso, a discussão com o Rodrigo e com os colegas foi muito saudável. Tive sempre liberdade para pensar nesta mulher. E não nos podemos esquecer do contexto em que este texto foi escrito, que é anos 20, há toda uma euforia pós-guerra, em que as mulheres, de repente, se despem mais, o conforto é muito mais validado do que a estética, mas há uma euforia no ar, as mulheres passam a ter o direito de celebrar, de festejar, de se darem ao luxo de serem domésticas. E a verdade é que senti sempre que o Rodrigo me incitou a criar camadas nela, torná-la contemporânea é mesmo muito difícil, não vou mentir, mas tomando atenção ao texto, o homem também é colocado nessa posição. Admito que o texto tem componentes machistas, a mulher serve quase de prémio entre aqueles leões, mas no final ela acaba por triunfar, é ela que vai lá agitar aquilo.

Ou seja: é um desafio.

É bastante desafiante, sim. Sobretudo para mim, mulher contemporânea, é claro que abordo as coisas de outra forma, mas sim, houve uma preocupação constante em como o Rodrigo estava a pensar nesta mulher, no figurino dela.