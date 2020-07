Quando é que foi a última vez que teve conversas a nível governamental relativamente a cibersegurança?

Não sei o dia. Provavelmente, nos últimos, três, quatro… Vamos dizer cinco meses, quando todos os governos foram mandatados a criar as suas regras e a cumprirem o livro de norma [a toolbox] e as recomendações europeias. Creio que foram esses os meses em que todos os governos da Europa, não só o português, estava a fazer-nos perguntas e a tentar saber mais.

Então, foi antes da pandemia?

Sim, antes da pandemia.

Espera que essas conversas surjam novamente com este novo calendário?

Não. Acreditamos que, no nosso caso — obviamente que não podemos falar pelos outros — está tudo claro. O facto de já termos sido parte de muitos, muitos lançamentos no 5G, no 4G, e 4G+, e no 3G, dá um nível de garantia. Por isso, não. No nosso caso em particular não esperamos mais questões. Pensamos que as decisões ou recomendações, quando quer que surjam e se tornem oficiais, já estejam definidas.

Quando fala com responsáveis das operadoras, quais são as principais preocupações? É o preço dos componentes que vão vender? É a cibersegurança? É outro tema?

É sempre uma combinação. Para nós é qualidade e performance. Primeiro, eles querem saber se as soluções que estamos a propor adaptam-se às necessidade do negócio. Segundo, é a perícia nas operações: pode-se ter a melhor rede de telecomunicações do mundo, mas se não tiver as pessoas para a instalar, integrar e lançar e prestar apoio técnico, é nada. É só um pedaço de hardware e software. Por isso, o conhecimento operacional, as pessoas operacionais no campo e a habilidade que têm é muito relevante.