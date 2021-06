O tempo passava, Christian Eriksen era reanimado no relvado e a espera e a falta de reação do jogador parecia demasiado longa, deixando antever um desfecho terrível até pelas semelhanças da queda com a de outros futebolistas que tombaram durante jogos de futebol e não resistiram. Mas a esperança chegaria: depois do jogo ter sido temporariamente suspenso, as equipas saíam do relvado e os colegas dinamarqueses de Eriksen — protegendo-o sempre das câmaras, formando sempre um círculo em seu torno — acompanharam-no enquanto o médio era transportado de maca para fora do relvado.

Uma fotografia captada durante a saída do jogador do relvado mostrava-o aparentemente consciente e permitia acalentar esperanças de que o estado de saúde do futebolista não fosse tão terrível quanto se temia. Uns minutos depois, a UEFA dava conta de que Christian Eriksen tinha sido transportado para o hospital e que estava já em situação “estável”. Era finalmente possível começar a respirar de (algum) alívio: o mundo precisa do “rapaz introvertido” de Middelfart.

Para que o desfecho mais temido não se tivesse verificado, pelo menos para já, terá sido importante o contributo do capitão da seleção dinamarquesa Simon Kjaer. Kjaer, que também joga em Milão mas no AC Milan (e não no Inter de Milão, como o colega), correu na direção de Christian Eriksen e colocou-lhe a mão no interior da boca, garantindo que este não sufocava quando inconsciente. Terá também tentado proceder a uma massagem cardíaca, segundo o jornal espanhol Marca, deixando-o em posição propícia para ser sujeito a manobras de reanimação por parte da equipa médica que se aproximava.

O que lhe aconteceu e o que será o seu futuro, de acordo com os médicos

É cedo, demasiado cedo, para arriscar prognósticos quanto ao que poderá ou não ser o futuro de Christian Eriksen como atleta de alta competição, embora já se vá expressando algum ceticismo quanto à possibilidade do médio dinamarquês regressar aos relvados. Tudo depende, nesta fase, de dois dados: do tempo que Eriksen esteve inanimado e do resultado dos exames que foram feitos este sábado ao atleta.

À Rádio Observador, o médico cardiologista José Braz Nogueira fazia este sábado à tarde um retrato clínico do que viu: “O que aconteceu foi uma perda de conhecimento súbita. Uma das causas possível é uma paragem cardiorrespiratória. Essa situação é reversível se a manobra de reanimação for feita rapidamente. Neste caso pareceu-me que houve socorro imediato. Não percebi muito bem se a massagem cardíaca foi iniciada imediatamente mas aparentemente a reanimação cardiorrespiratória teve bons resultados”.

Notando que “uma das causas mais frequentes destas paragens cardíacas é uma arritmia”, e que para a reanimação “reverter” aquele estado em que Eriksen estava muito contribuiu a massagem cardíaca, primeiro, e o uso de um “desfibrilhador”, depois, o médico cardiologista quis vincar que “de certeza absoluta que jogadores, ainda por cima a participar numa competição deste género, são vistos com especial cuidado. Em princípio, se houvesse uma patologia de base que propiciasse uma situação de risco cardiovascular de certeza que estes jogadores não estavam a jogar”.

Referindo o exemplo do guarda-redes de andebol do FC Porto Alfredo Quintana, que teve “recentemente uma paragem cardiorespiratória e nesse caso infelizmente não houve possibilidade de recuperação”, José Braz Nogueira alertou que “neste caso aparentemente a massagem cardíaca não foi iniciada de imediato, houve um pequeno hiato”, o que pode dificultar a recuperação desportiva. “O jogador estava deitado de bruços e depois é que o puseram em situação propícia à massagem cardíaca”, alertou, não deixando de dizer que ainda assim “foi tudo feito” de forma relativamente rápida e “aparentemente com bons resultados”, o que terá permitido estabilizar o jogador.

Os outros casos: de Fehér a Alex Apolinário e Abdelhak Nouri

Ao assistir-se a estes momentos, é quase inevitável pensar em como as paragens cardiorespiratórias podem também acontecer a desportistas e atletas de competição, em alguns casos — como o de Eriksen — com menos de 30 anos, sem antecedentes clínicos que permitissem prever o colapso e com uma performance desportiva de alto rendimento.

O cardiologista José Brás Nogueira explica que “de vez em quando acontece” este tipo de situações a atletas de alta competição, “apesar de todos os exames a que esses atletas são sujeitos”. E dá um exemplo: “Lembro-me do caso do Feher, que tinha feito recentemente, penso eu, um ecocardiograma e a causa da morte dele aparentemente esteve relacionada com uma patologia cardíaca que passou despercebida nos exames. Isso pode acontecer, como se vê por este ano ou como se viu no ano que passou — já houve três ou quatro casos de que tenhamos conhecimento de situações parecidas com esta em atletas”.

Casos já citados como os do futebolista Miklós Fehér, que morreu em campo em janeiro de 2004 num jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães, ou o do andebolista Alfredo Quintana, que morreu com 32 anos vítima de um enfarte do miocárdio, são alguns dos exemplos mais mediáticos.

Há, porém, vários outros casos, como o do futebolista do Alverca Alex Apolinário — que morreu em janeiro de este ano num jogo devido a uma paragem cardiorrespiratória —, o do antigo guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, que resistiu a um enfarte do miocárdio embora não tenha podido voltar a jogar ou o do antigo futebolista do Ajax Abdelhak Nouri, que teve um problema cardíaco, chegou a estar posteriormente em situação de saúde “estável” mas acabou por ficar com “danos cerebrais sérios e permanentes”.

Outros casos mediáticos foram o de Davide Astori, antigo capitão da Fiorentina que morreu em 2018 com uma paragem cardiorrespiratória num quarto de hotel durante um estágio da equipa, e de Antonio Puerta, futebolista do Sevilha que em 2007 sofreu uma sequência de ataques cardíacos durante uma partida do seu clube com o Getafe — e que apesar de até ter conseguido caminhar sozinho em direção ao balneário, acabaria por morrer três dias depois.

Humilde, introvertido, líder pelo exemplo: a vida e a carreira de Christian

O começo de Eriksen na Dinamarca: “Dormia abraçado a uma bola de futebol”

Christian Eriksen não nasceu com uma bola de futebol nos pés, mas não faltou muito: aos três anos já jogava no quintal de casa dos pais, Thomas e Dorke Eriksen, como relatou num longo artigo (intitulado “O Rei da Dinamarca”) o site Goal.

Toda a família tinha uma paixão pelo desporto em que o filho se notabilizaria: a sua irmã Louise Eriksen, três anos mais nova, também se tornou futebolista (joga hoje, aos 25 anos, no clube dinamarquês KoldingQ) e o pai, que trabalhava como gestor de vendas na indústria automóvel, também esteve próximo de se tornar futebolista profissional e treinava uma equipa de futebol formação da sua cidade. “Ele dormia abraço a uma bola de futebol até ter 10 anos. Era o peluche dele”, chegou a contar o pai, numa entrevista.

Christian cresceu idolatrando jogadores como Francesco Totti e Brian e Michael Laudrup, sendo que seria com o segundo — craque maior da história de futebol dinamarquês — que seria mais comparado quando se tornou profissional.