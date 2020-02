Foi na noite de passagem de ano, numa festa num apartamento no centro de Paris — mesmo por cima do famoso Café de Flore, no arrondissement 6eme —, que Pyotr Pavlensky falou pela primeira vez a Juan Branco sobre uma “ação importante” que tencionava levar a cabo e para a qual talvez viesse a precisar dos seus serviços de advogado. As “ações importantes” não são estranhas a Pavlensky: o artista russo já coseu a boca para protestar contra a detenção das Pussy Riot e pregou o próprio escroto ao chão da Praça Vermelha, para denunciar o regime de Putin.

Dissident wants to create a “political porn” website focusing on behaviour of people in power https://t.co/8p3iRztpnV — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) February 17, 2020

A informação de que tencionava levar a cabo mais uma “ação” não surpreendeu, por isso, Juan Branco. O jovem advogado de origem portuguesa, filho do produtor de cinema Paulo Branco, é conhecido pelas suas posições políticas, movendo-se com facilidade nos círculos da extrema-esquerda francesa — ora defende Julian Assange, ora é candidato pela França Insubmissa de Jean-Luc Mélénchon, ora se distancia e prefere defender plenamente apenas os Coletes Amarelos. Quando Pyotr falou consigo nessa festa (para a qual Juan o tinha convidado uns dias antes, bem como à sua namorada, uma jovem estudante de Direito chamada Alexandra de Taddeo), o advogado mostrou-se pronto para ajudar: “Pensei que seria algo semelhante às ações dele na Rússia. Devo dizer que fiquei entusiasmado”, confessou o próprio ao Le Monde.

Contudo, a festa ficaria marcada por outro incidente. A certa altura, as vozes elevaram-se por cima da música, numa discussão acalorada. De repente, Pyotr tinha na mão uma arma branca. Os relatos nos media franceses contradizem-se: o russo pegou numa faca de cozinha, usada para cortar cebolas, dizem uns; tirou uma navalha do bolso, contam outros. O momento foi confuso, mas certo é que pelo menos duas pessoas foram feridas pela arma — uma na coxa, outra na cara. No meio do caos, alguém partiu uma garrafa na cabeça do artista. A polícia foi chamada. Juan Branco contou a sua versão dos acontecimentos, os outros convidados também. Mas Pyotr e a namorada Alexandra eclipsaram-se após as agressões. Contudo, o russo não se livraria de ser aberto contra si um processo por suspeitas de agressão, que ainda decorre.

À partida, tudo não passou de um episódio de faca e alguidar, envolvendo figuras conhecidas do meio artístico e político francês. Mas naquela noite de passagem de ano, naquele andar por cima do Café de Flore, terá havido ainda a tal conversa sobre as “ações importantes”. Foi ali que Pyotr terá revelado a Juan Branco o que pretendia fazer. E eis que, menos de dois meses depois, a França é abalada por um escândalo que envolve o artista russo, o advogado de origem portuguesa e a jovem estudante de Direito. Na sequência da divulgação online de vídeos íntimos, Benjamin Griveaux, político próximo do Presidente Emmanuel Macron e ex-porta-voz do Governo, anunciou a retirada da sua candidatura à câmara de Paris, e também a intenção de apresentar queixa por “invasão de privacidade”. Foi no sábado passado e nesse mesmo dia, Pyotr Pavlensky e Alexandra de Taddeo foram detidos. As autoridades francesas suspeitam que De Taddeo foi a jovem que recebeu inicialmente os vídeos de Griveaux a masturbar-se e que, juntamente com Pyotr, os tornou públicos, através do site pornopolitique.com. Os crimes em causa são os de “invasão da intimidade da vida privada” e “disseminação de imagens sexuais sem consentimento”.