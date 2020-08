Pode estar na República Dominicana ou numa quinta em Azeitão, ninguém sabe ao certo onde está Juan Carlos, um dia depois de ter escrito ao Filipe VI a anunciar que iria abandonar Espanha. O antigo rei de Espanha invocou “a repercussão pública de certos acontecimentos passados” da sua “vida privada” na carta que lhe enviou na segunda-feira. De que falava o pai do rei espanhol?

Rei emérito desde junho de 2014 — quando ao fim de 39 anos abdicou a favor do filho Filipe —, Juan Carlos I de Espanha foi sempre visto como um bon vivant de comportamento excêntrico. Protagonizou controvérsias e escândalos que indiciaram, e depois confirmaram, um perfil pouco consistente com a imagem-padrão de um chefe de Estado.

Em tom crítico, o diário espanhol Público — onde saíram investigações sobre escândalos do monarca jubilado e que por estes dias promove uma petição que exige ao Governo a retirada do título vitalício de rei emérito — diz que perante o cerco da justiça o antigo soberano fugiu de Espanha antes de anunciar que iria fugir. Menos assertivo, o El Español descreve-o como protagonista de uma “trajetória brilhante”, porém inadaptado às exigências do mundo atual e com um estilo de vida mais próprio de um monarca feudal. Serão estas as duas principais razões pelas quais entrou em rutura com os espanhóis e se tornou uma personalidade tóxica a quem já só o exílio parece servir.

1956: morte do irmão

O tumultuoso percurso inclui agora acusações públicas de corrupção, “negócios opacos”, detalhes sórdidos e interpretações morais sobre a sua vida íntima. Mas o fio destas histórias começa antes ainda da transição para a democracia (de 1975 a 1978, desde a morte de Franco até à aprovação de uma nova Constituição). Juan Carlos de Bourbon foi coroado aos 37 anos, em 22 de novembro de 1975, depois de quase quatro décadas em que Espanha foi governada com mão de ferro. Os anos de juventude ficaram tristemente marcados pelo episódio da morte do irmão, Alfonso, de 16 anos. Foi aí que começaram a pairar as nuvens negras.

Aconteceu na Páscoa de 1956. O futuro rei vivia em Espanha e encontrava-se a passar férias com a família que se exilara em Portugal — o pai, Juan de Bourbon, conde de Barcelona; a mãe, D. María de las Mercedes; e os três irmãos: Pilar, Margarida e Alfonso. Na sexta-feira santa de 29 de março de 1956, a Villa Giralda, no Estoril, ouviu o som de um tiro. Os dois irmãos tinham insistido com a mãe e estavam a brincar com uma pistola que tinha sido oferecida a Juan Carlos. O jovem, de 18 anos, carregou no gatilho e atingiu o irmão na cabeça, causando-lhe morte imediata.

Foi recriminado ao longo dos anos, viveu um período depressivo que demorou a passar e a relação com o pai terá ficado para sempre comprometida. Por não ter havido autópsia nem ter sido aberta uma investigação, especulou-se muito sobre o verdadeiro motivo do disparo, mas a tese de acidente é a única que parece viável. A arma estaria inadvertidamente carregada.

Até à abdicação, em 2014, Juan Carlos nunca falou em público sobre o sucedido e finalmente confessou numa entrevista que sentia muitas saudades do irmão e que a relação entre eles tinha sido de grande cumplicidade. A entrevista foi feita no âmbito do documentário Yo, Juan Carlos, Rey de España, primeiramente transmitido em França e só mais tarde autorizado a passar em Espanha.