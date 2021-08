Chegaram a ser um “it couple” dos anos 80 depois de um namoro emocionante e de um noivado rápido. Casaram mediante a atenção de milhões e deram o primeiro beijo enquanto marido e mulher na varanda do Palácio de Buckingham perante outros milhares que se alinharam nas ruas de Londres para ver o então casal real. O divórcio mediático veio de mãos dadas com escândalos que abalaram a estrutura da família real britânica. Mas, 25 anos após a separação oficial, Sarah Ferguson e o príncipe André parecem continuar mais unidos do que nunca, até a julgar pelas palavras recentes da duquesa: “Somos o casal divorciado mais feliz do mundo”.

Quando André conheceu Fergie (e um cupido chamado Diana)

O príncipe André e Sarah Ferguson — que ficaria conhecida como “Fergie” — conheceram-se ainda em crianças, quando se encontravam ocasionalmente em partidas de polo, desporto de eleição entre os membros da família real. Mas antes do namoro, ambos tiveram uma vida amorosa colorida, com o segundo filho da rainha Isabel II a fazer manchetes a propósito do relacionamento com a norte-americana Kathleen Norris “Koo” Stark — no passado atriz, agora fotógrafa, os dois conheceram-se num encontro às cegas em fevereiro de 1981 e Koo chegou a ser apresentada à família em Balmoral. Também Sarah vivera com o então namorado Paddy McNally, além de ter uma carreira: trabalhou numa galeria de arte enquanto relações públicas e também numa editora de livros, recorda a Town&Country.

A história do reencontro em adultos só foi possível com um alegado empurrão de Diana, princesa de Gales que faleceu na sequência de um acidente de automóvel em Paris, França, no verão de 1997 — em 2021 faria 60 anos se fosse viva. Filha do Major Ronald Ferguson, treinador de polo do príncipe Carlos, Sarah e Diana eram amigas de infância que voltaram ao contacto em 1980 — os interesses semelhantes e os mesmos círculos sociais aproximaram-as ainda mais e assim recomeçou uma amizade bastante atribulada.