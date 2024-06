Escola Básica Aver-o-Mar é a grande vencedora do Prémio Energy Up. Conheça melhor o projeto vencedor!

Mais um ano, mais uma edição do Prémio Energy Up, uma das bandeiras do Projeto Educativo Future Up, através do qual a Fundação Galp mobiliza professores e alunos para uma transição energética justa, solidária e inclusiva.

Entre as mais de 80 candidaturas recebidas nesta 4ª edição, uma destacou-se e mereceu o reconhecimento do júri com o Grande Prémio Energy Up: a Escola Básica Aver-o-Mar, da Póvoa do Varzim, com o projeto “Apolo Up”.

O projeto vencedor criou uma estação meteorológica avançada e um sismógrafo financiado por fundos do Prémio Energy Up e, em colaboração com o Município da Póvoa de Varzim e a Proteção Civil Municipal, através da integração de tecnologia de ponta, sensores adicionais e o desenvolvimento de painéis informativos de transporte, usando a tecnologia LoraWan, alinhados com a rede de transportes regional.

A adoção de luminárias externas LED com automação, ações de sensibilização sobre energias renováveis e o recurso a economia circular são alguns dos propósitos desta iniciativa vencedora. Com o Grande Prémio atribuído pelo júri, a escola terá agora direito à instalação de painéis fotovoltaicos da Galp no valor de até €20.000, com estimativas de poupança de cerca de 10 mil euros por ano na fatura energética.

Para além do Grande Prémio, a 4ª edição do Prémio Energy Up distinguiu ainda os melhores projetos por cada nível de escolaridade – 1.º CEB; 2.º/3.º CEB; Ensino Secundário/Profissional – com prémios no valor de €2.000 para o 1º lugar e de €1.000 para os finalistas de cada ciclo.