Nas escolas, as listas estão feitas

Apesar de não terem muita informação, os diretores não estão preocupados. “Já está tudo preparado da nossa parte. Basta que nos avisem com 24 horas de antecedência”, argumenta Manuel Pereira, diretor do Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto de Cinfães.

O ‘tudo preparado’ refere-se às listagens do pessoal docente e não docente que deve ser vacinado, triagem que as escolas também tiveram de fazer para a testagem em massa que teve início na passada semana. O rol de nomes já foi entregue ao Ministério da Educação — a única parte que cabe à equipa do ministro Tiago Brandão Rodrigues na parceria com o Ministério da Saúde e a task force — uma vez que a inoculação dos professores foi atrasada uma semana, devido à suspensão temporária (e já levantada) do uso da vacina da AstraZeneca.

Aos sindicatos dos professores também não chegou qualquer informação, mas, como lembra Mário Nogueira, líder da Fenprof, não há qualquer obrigatoriedade de serem informados. O sindicalista acredita que a luz verde oficial deverá chegar às escolas mais perto do fim de semana.

“Aqui em Coimbra já tinha havido uma reunião na passada semana entre os diretores das escolas, os representantes da câmara municipal e da task force porque a vacinação era para ter começado no fim de semana passado. Tinham as listas já todas organizadas, sabíamos que ia decorrer no centro de vacinação preparado no Pavilhão Mário Mexia, mas depois, na sexta-feira, ficou tudo suspenso”, conta o secretário-geral da Fenprof.

Quanto ao calendário, Mário Nogueira nada sabe, apenas que na reunião com as escolas de Coimbra foi avançado que a vacinação seria dividida em três fases, sem serem dados mais detalhes. “Claro que cada fase pode ter vários momentos, e o que os professores assumiram é que seria seguida a ordem de regresso ao ensino presencial.”

Depois das creches, pré-escolar e 1.º ciclo terem retomado as aulas presenciais a 15 de março, já depois das férias da Páscoa, a 5 de abril, será a vez do 2.º e do 3.º ciclo. Ensino secundário e ensino superior regressam 19 de abril, mas os professores de universidades e politécnicos estão fora desta fase de vacinação.

Vacinação de 200 mil professores em dois fins de semana?

Enquanto a informação oficial não chega, Luís Marques Mendes garantiu que os professores serão inoculados já nos dois próximos fins de semana.

“Um grande número de professores, cerca de 200 mil, vai ser vacinado em dois fins de semana, no próximo e no fim de semana seguinte à Páscoa, numa experiência nova que a task force da vacinação vai lançar”, disse no domingo, no seu comentário semanal na SIC.

“É uma vacinação intensiva, concentrada em dois fins de semana, em grandes espaços disponibilizados pelas autarquias — só nestes dois fins de semana as autoridades esperam vacinar 200 mil pessoas ou mais. Esta é a primeira experiência de vacinação em massa, mas será um ensaio para repetir no futuro”, acrescentou o comentador.

Ao que o Observador apurou, a task force pretendia testar a vacinação em massa e o funcionamento dos centros regionais em grupos de pessoas com idade inferior a 65 anos. As escolas e os professores eram o sítio ideal, para além de haver pressão dos sindicatos de docentes nesse sentido, apesar de especialistas, como Manuel Carmo Gomes, sempre terem defendido não existir evidência científica que leve a ter professores nos grupos de risco de vacinação.