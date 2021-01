Mesmo com escolas abertas, transmissão do vírus baixa

Entre os nove oradores no Infarmed esteve o investigador Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA). E foi claro: avançar para um novo confinamento, mesmo mantendo aulas presenciais, é suficiente para reduzir o índice de transmissibilidade e mantê-lo abaixo de 1.

O problema apontado pelo epidemiologista é outro e passa por não se tomarem medidas imediatas para travar o ritmo de transmissão (Rt) do vírus, que está atualmente em 1,22.

“Se não fizermos nada, mantendo-se o Rt atual, o número de casos e hospitalizações vai continuar a aumentar de forma exponencial. Se implementarmos essas medidas por duas semanas, o Rt volta a aproximar-se de 1. Se for por um mês, já se começa a ver uma redução em todos os cenários. Quanto maior for o confinamento, maior será a redução da transmissão”, sublinhou Baltazar Nunes.

As contas do epidemiologista traduziram-se, em seguida, em vários cenários diferentes, com confinamentos também diferentes no que toca ao encerramento de escolas. As ponderações de Baltazar Nunes foram feitas tendo em conta a continuidade das aulas presenciais para todos os alunos, a passagem para o ensino à distância para maiores de 15 anos (ensino secundário) e ainda o encerramento total das aulas presenciais, tal e qual como na primeira vaga da pandemia, em março e abril de 2020.

“Um confinamento com as escolas em regime presencial é suficiente para trazer o Rt para baixo de 1”, frisou Baltazar Nunes, deixando um aviso no ar: a descida será maior se se optar pelo fim das aulas presenciais no secundário e, claro, será ainda mais acentuada se todos os alunos forem para casa.

Já Henrique Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, frisou que as crianças em idade escolar “não são a locomotiva da infeção”. O epidemiologista frisou que o grupo etário que mais rapidamente chega ao pico da infeção são os jovens entre os 20 e os 29 anos e, apesar de nestas idades haver estudantes, não são eles os mais vulneráveis à doença. Henrique Barros garante que os estudos efetuados até agora em Portugal mostram que há “menos riscos” de contágio entre os jovens desta idade que frequentam instituições de ensino superior, ou seja, as pessoas com a mesma idade, “mas com menos instrução” estão mais expostas ao vírus.

Falando concretamente sobre a possibilidade de fechar escolas, o epidemiologista disse ainda que “há uma ausência de surtos nos espaços escolares”, sejam escolas ou instituições de ensino superior. “Os contágios não ocorrem nas escolas, mas fora delas.”

Outras das preocupações com os mais novos prende-se com a ideia de que a variante do vírus que teve origem no Reino Unido (e que já chegou a Portugal) se propague mais facilmente entre os estudantes. Essa ideia “não tem evidência científica”, garantiu o microbiologista João Paulo Gomes, durante a sua apresentação.

A explicação é simples, argumentou o investigador do INSA, lembrando que as primeiras conclusões foram retiradas num momento em que as escolas não estavam confinadas: uma vez que esta variante tem uma maior carga viral é expectável que contagie mais pessoas e, consequentemente, mais jovens. E é por isso, por ser mais contagiosa e por as escolas estarem abertas, que se vê mais crianças infetadas e não porque elas sejam mais suscetíveis a esta variante, concluiu o microbiologista.