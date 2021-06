Nem o candidato repetente, nem o responsável pelo aparelho, nem o homem das bases. A escolha de Eduardo Pinheiro, atual secretário de Estado da Mobilidade, como candidato do PS à Câmara Municipal do Porto surpreendeu muitos socialistas. Indiferente aos possíveis estilhaços, António Costa quis arrumar a discussão e escolheu uma quarta via — a via com mais possibilidades de chegar a um hipotético acordo com Rui Moreira no futuro. Mas o cenário provoca calafrios em parte do partido e está a partir ao meio o PS/Porto.

Entre os socialistas ouvidos pelo Observador — mesmo aqueles que aprovam a escolha — esse é, de facto, um dado adquirido: se Rui Moreira estiver disposto a reeditar um casamento com o PS (ou precisar de o fazer), Pinheiro será mesmo o nome mais pacífico, daí já ter sido sondado nos últimos dias e convidado formalmente esta terça-feira à tarde. Os dois conhecem-se há muito, são próximos e têm até alguma cumplicidade política. E esse cenário — o de uma possível aliança — pode interessar a António Costa.

A relação de cumplicidade entre Rui Moreira e Eduardo Pinheiro foi confirmada ao Observador por vários fontes ligadas ao universo do atual autarca e do PS local e nacional. Em 2017, aliás, o agora candidato socialista à autarquia do Porto chegou a ser sondado por Moreira para fazer parte das listas do autarca.