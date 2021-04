Alguma vez sentiu algum tipo de preconceito pelo facto de ser filha de pais estrangeiros, mesmo tendo já nascido em Portugal?

Não, sempre lidei com as pessoas da terra. Comecei logo a falar português, andei na escola primária, como todos os miúdos, nunca fui para uma escola especial, sempre me senti completamente inserida. O bodyboard também ajudou, porque ganhei ali uma família portuguesa. O único momento em que eu me lembrei de que afinal era alemã foi no primeiro título nacional, em que eu ainda não tinha nacionalidade portuguesa e esse título não foi reconhecido. Ou seja, eu levei anos a tentei ganhar uma coisa que no fim não ganhei. E aí pensei: “Espera aí, eu vou-me nacionalizar, porque isto nem faz sentido, porque é que ainda não aconteceu?”. E passado um ano nacionalizei-me.

Ficou magoada com essa questão do título nacional?

Senti mágoa porque não podia dizer que tinha ganho uma coisa que no fundo ganhei. Mas não podia dizer. E isso prejudicou-me também em termos de apoios, porque era um título importante, era o meu primeiro título nacional. E pensei que não ia perder aquilo duas vezes, porque não sabia quantas vezes ia ganhar. E nacionalizei-me logo a seguir.

Depois de ser campeã do mundo, em 2017, recebeu um voto de louvor do Parlamento e foi condecorada com a Ordem de Mérito pelo Presidente da República. Esse momento foi importante?

Para mim, pessoalmente, foi a prova de que todas as minhas decisões foram acertadas. Ao fim de 20 anos de bodyboard, receber uma medalha do Presidente da República foi quase aquela coisa da espada [simula com as mãos o gesto feito pelos monarcas quando atribuem o título de cavaleiro]. Eu, que não vivo para prémios ou para distinções e não é isso que me move, até fiquei emocionada. Foi importante, as pessoas deram muita atenção. Foi uma prova. Foi tipo um selo.

Acabou por compensar a questão do título nacional, portanto.

Foi a prova de que sempre fui portuguesa. Toda a minha pessoa foi construída em Portugal, a minha cultura é portuguesa, apesar de o meu sangue ser alemão. Portugal tem muito isto, é muito bonito, acolhe muito bem as pessoas de fora, nem todos os países fazem isso. E eu nunca senti nada ao contrário. E, mais uma vez, tive esse gesto, com a pessoa mais importante do país a reconhecer-me como qualquer outro cidadão. Aí, já não há muitas dúvidas: sou portuguesa e pronto.