Todas as equipas deviam ter adeptos assim: dedicados, confiantes e apaixonados. Todas as equipas certamente os terão, contudo, enquanto o exemplo de Sandra era praticamente único à porta do Penha Longa Resort, o hotel onde estava alojada a comitiva do Bayern (e não só): as várias pessoas que se viam nesta zona eram jornalistas. Adeptos? Só Sandra e um casal com dois filhos pequenos que chegou já quase o autocarro tinha ido embora. Ao menos o pai e o filho levavam uma camisola dos bávaros. A uns bons quilómetros daqui, junto ao quartel-general do PSG, o cenário não podia ser diferente.

Mais um dia de “Neymarmania” na zona da Expo

Aquilo que de um lado estava em falta, do outro havia em demasia. O cenário à porta do hotel Myriad by Sana não podia ser mais diferente daquele que se podia ver em Sintra. O barulho da natureza e dos carros a passar dava lugar a um sem fim de gritos, assobios e outros sons que rompiam o silêncio assim que se via um jogador do PSG a atravessar uma zona de vidro visível da parte de fora do hotel. Nem se notava que os franceses tinha sido votados numa sondagem do desportivo L’Equipe como a equipa mais odiada de França. Mas quem lá estava, estava a torcer pelo clube? De certa forma sim. Contudo, bastava olhar para os nomes nas centenas de camisolas que por lá andavam para perceber que o grande chamariz era o brasileiro Neymar – bastava sentir-se o cheiro do astro brasileiro para os decibéis subirem a pique. Até mesmo sendo finalista vencido o jogador formado no Santos era quem mais surgia por todo o lado, das televisões às redes sociais.