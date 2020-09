Até há escassos dias, esteve previsto para a próxima sexta-feira, dia 4 de setembro, em Alcalá de Henares, a 40 quilómetros de Madrid, um festival de touros onde eram esperadas mais de quatro mil pessoas. As polémicas autorizações concedidas aos promotores do evento pela Comunidade de Madrid — ao arrepio das recomendações da Direção Geral de Saúde Pública, que “desaconselhava” a realização do festival — acabaram por ser revogadas na passada quinta-feira.

“A situação epidemiológica em Madrid obriga-nos a ser ainda mais prudentes. Dei ordem para cancelar este evento, que a Câmara Municipal de Alcalá autorizou no dia 31 de Julho. Esperemos que se realize em breve”, anunciou no Twitter Isabel Díaz Ayuso, a presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, que em março foi notícia por ter testado positivo para o novo coronavírus.

La situación de la epidemia en Madrid nos obliga a ser aún más prudentes. He dado orden de cancelar este evento que el Ayuntamiento de Alcalá autorizó el 31 de julio. Ojalá se celebre pronto. Apoyamos a todos los empresarios, también taurinos.https://t.co/ikqFyxMwKN — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 27, 2020

Em Portugal, precisamente no mesmo fim de semana e apesar da polémica, a Festa do Avante mantém-se — apesar de a DGS admitir que o evento comporta um “risco real” de contágio do SARS-Cov-2 —, depois de o PCP ter apresentado um Plano de Contingência em quase tudo semelhante ao parecer técnico das autoridades de saúde. No Seixal, no próximo fim de semana, são esperadas nada menos do que 16.563 pessoas (em simultâneo).

Reabertura de bares e discotecas — até às 5h da madrugada

Encerrados compulsivamente a meio de agosto, os bares e discotecas estiveram abertos e a funcionar durante dois meses e meio na maior parte do território espanhol — ao contrário do que tem acontecido na maior parte dos países europeus, Portugal incluído, em que o setor da animação noturna continua em espera.

“Temos este fator cultural relacionado com a nossa vida social”, explicou ao New York Times Ildefonso Hernández-Aguado, antigo director-geral de saúde pública do governo espanhol. “As pessoas são próximas. Gostam de se conhecer umas às outras.”

A cultura da caña e da discoteca, por muito que a dança corpo a corpo tenha sido proibida por decreto — apenas pessoas do mesmo grupo podiam dançar juntas, e sempre ao redor da mesa que partilhavam —, terá sido preponderante para o estado atual da pandemia no país, consideraram os especialistas ouvidos pelo jornal.