Um extraterrestre que tenha aterrado este ano em Portugal – e um extraterrestre especialmente interessado nos temas da economia e da banca – precisaria de uma longa explicação. Depois de já terem sido injetados 3.000 milhões de euros ao longo de vários anos – a porca torceu o rabo só na reta final do processo, por causa de uma nova injeção de menos de 500 milhões. E tanto quis o Governo “tirar” o Novo Banco do Orçamento do Estado que acabou por lançar a proposta com uma gralha precisamente na tabela com as transferências para o Novo Banco. Com ou sem gralha, noutro momento caricato, essa rubrica acabaria por ser chumbada pelo parlamento, na votação do orçamento na especialidade – deputados madeirenses mudaram sentido de voto em cima do joelho e um deputado (André Ventura) conseguiu a proeza de votar contra, depois abster-se e acabar a votar a favor desse chumbo.

À entrada em 2021, o impasse ainda está por quebrar e o Novo Banco continua a ser uma ameaça à estabilidade financeira, um valor que, agora, tem como guardião-último Mário Centeno – o ex-ministro das Finanças que no início do ano se envolveu em grande polémica por ter aprovado a anterior transferência para o Novo Banco quando António Costa tinha garantido que essa transferência não ocorreria sem que fosse concluída a auditoria da Deloitte. O primeiro-ministro acabou por pedir desculpa, garantindo que não estava informado, e passado algumas semanas Centeno saiu do Governo sem outra justificação que não uma “mudança de ciclo”. Algum tempo depois, acabaria por ser nomeado para Governador do Banco de Portugal – mas, para compreender essa parte, o extraterrestre precisaria de uma explicação ainda mais longa.