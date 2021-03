Especialistas do setor automóvel (e não só) discutem mobilidade

A digitalização do consumidor

Rita Rodrigues, da DECO PROTESTE, partilhou a perspetiva do lado do consumidor, que se mudou para o universo digital, perante as restrições provocadas pelo confinamento e teve de se adaptar rapidamente. “Ainda existe muita dúvida, muitos pedidos de informação” no contacto com uma nova realidade, informa a responsável, mas “não podemos dizer que houve aqui uma tendência maior para reclamar, o que houve foi uma utilização de um canal que leva obviamente a algumas reclamações”. O mercado automóvel, ainda assim, “não merece uma especial atenção por parte da defesa do consumidor”.

No entanto, esta adaptação acelerada trouxe muitos aspetos positivos: “gerou-se uma confiança que não teria acontecido se não tivéssemos sido todos forçados a vir para casa”. “Se há um lado bom nesta pandemia é que toda esta digitalização foi precipitada e mesmo os mais céticos acabaram por se render ao universo online”, evidencia Rita Rodrigues.

Em reação à indicação de que a maior preocupação do consumidor está relacionada com as caraterísticas da viatura, que nem sempre correspondem ao produto recebido, Paulo Figueiredo realça que isso não é indiferente para quem vende. “Se eu comprar um carro online, tenho um período de reflexão de 14 dias”, indica Paulo Figueiredo, destacando que “o mais importante para reforçar a confiança é a transparência da informação”.