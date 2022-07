Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de uma semana delicada para Carlos Moedas, é momento de seguir em frente. É esta a convicção de Filipa Roseta, vereadora social-democrata, que acabou por ser, involuntariamente, uma das protagonistas do maior embaraço político do autarca até ao momento, depois de o PSD/Lisboa ter chumbado a proposta da própria Câmara para Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) — sob a alçada de Roseta.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, a vereadora pôs uma pedra sobre o assunto. “Temos o apoio incondicional do PSD Lisboa e até Luís Newton [líder da bancada municipal do PSD] disse que apoiava incondicionalmente Carlos Moedas. Estamos totalmente em sintonia, todos a querer olhar para a frente”, sublinhou a social-democrata.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.