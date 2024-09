Esquerda avisa Pedro Nuno: entendimento com Montenegro torna "mais difíceis" coligações autárquicas

À esquerda do PS, o momento é de atenção. E cautela. Num momento em que os partidos querem trabalhar em plataformas de convergência para várias eleições, com as autárquicas à cabeça, interessa perceber qual é o rumo que os socialistas escolhem seguir na votação deste Orçamento do Estado. A esta distância, existem várias figuras à esquerda que acreditam que uma viabilização tornaria “mais difíceis” as conversas à esquerda e podem contaminar eventuais negociações autárquicas.

Até ver, Bloco de Esquerda e Livre — os partidos que assumem um interesse em conversar o PS e chegar a soluções comuns para as autárquicas, com Lisboa à cabeça, processo do qual o PCP se tem excluído publicamente — observam atentamente as movimentações dos socialistas, sem saber exatamente o que podem antecipar: a seguir às eleições europeias, o PS começou a dar sinais, em público e em privado, de que estaria em cima da mesa a forte possibilidade de viabilizar o Orçamento do Estado; mais recentemente, no entanto, Pedro Nuno Santos veio endurecer o tom, parecendo estar agora mais distante de Montenegro.

Em todo o caso, a mera possibilidade de o PS dar a mão ao Governo levou Mariana Mortágua a muliplicar-se em recados. No discurso da rentrée bloquista, a bloquista citou frases pré-europeias de Pedro Nuno Santos — “seria muito difícil ter PS e PSD comprometidos com a mesma governação”, era “praticamente impossível viabilizar o Orçamento” — para avisar que esperava não ver o PS a cair nesse “truque“. “Quem viabiliza o Orçamento da direita, suporta o Governo da direita. Quem suporta o Governo da direita, não faz oposição à direita. Quem não faz oposição à direita, não representa uma alternativa política a esse Governo.”

Durante a própria rentrée do PS, a Academia Socialista, outra voz de esquerda — a ex-bloquista Ana Drago — fez questão de frisar que considerava os acordos autárquicos à esquerda “fundamentais”, avisando logo de seguida a plateia socialista que a ouvia: “Se o PS entender que o seu papel é viabilizar a governação de um Governo da AD, vejo com grande dificuldade que à esquerda haja uma tentativa de diálogo para a construção de coligações autárquicas”. A ideia de Drago passava por defender que a vida interna destes partidos se complicaria, com parte destas forças a não compreender a opção por alinhar com um PS que ajudasse o PSD a manter-se no governo.

Agora, com o discurso mais duro que Pedro Nuno Santos adotou relativamente ao Governo e às negociações orçamentais, a expectativa da esquerda aumenta. E os avisos de bastidores também: um entendimento de última hora entre PS e PSD pode vir a dificultar as conversas à esquerda. “As condições ficam mais difíceis”, ouve-se no Bloco, entre quem teme que uma aparente inconsistência na posição do PS possa tirar seriedade e credibilidade a uma convergência à esquerda que tenha como objetivo derrotar a direita a nível local.