A dureza da recessão económica está a abater-se sobre milhares de trabalhadores, sobretudo aqueles que estão nos setores mais expostos ao impacto da pandemia. Mas entre aqueles que estão a conseguir manter os rendimentos (ou, eventualmente, até a aumentá-los) há muita gente que está a conseguir poupar mais do que antes – ou, em alguns casos, a conseguir poupar pela primeira vez. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram isso mesmo – uma subida da taxa média de poupança que já vai em 10,8% do rendimento disponível (eram 7,2% em 2019).

Cada um saberá porque é que está a gastar menos dinheiro em cada mês, em contexto de pandemia – alguns poderão ter feito menos viagens, outros terão reduzido despesas como idas ao restaurante ou ginásios (e as prestações baixas no crédito à habitação com taxa variável também dão uma ajuda cada vez maior). Mas a realidade é que esta poupança acrescida surge numa altura em que – em parte também devido ao efeito das taxas de juro baixas – não há muitas formas de investir e tirar daí algum rendimento. Nem mesmo vencer a (escassa) inflação é tarefa fácil.

Por isso, à entrada em 2021, selecionamos um leque de oito alternativas de investimento para todos os “bolsos”, que lhe poderão dar algumas pistas sobre como aplicar o “dinheiro extra” que estará a conseguir poupar.

A primeira forma de poupar? Abater créditos pessoais (ou criar um fundo de emergência)

Cada português que deve dinheiro à banca tem, em média, quase dois créditos, segundo dados recentes do Banco de Portugal. Na maioria dos casos trata-se de pessoas que têm um crédito à habitação, com prazo mais longo, mas também um crédito pessoal (ou automóvel) que, invariavelmente, terá taxas de juro maiores e prazos mais curtos – por serem créditos com menos garantias do que o crédito hipotecário, onde o imóvel serve de garantia.

O primeiro conselho que se deve dar a quem está a conseguir poupar um pouco mais nesta fase é que consulte as condições de amortização antecipada dos seus créditos – sobretudo o crédito que sai mais caro (o pessoal) – e faça uma simulação junto do banco sobre as vantagens que poderia ter “acelerar” a amortização.

Confira, também, com o seu banco se no caso do seu crédito faz mais sentido “abater” uma quantia adicional com a poupança “extra” de cada mês ou se é preferível acumular um valor um pouco maior – com a poupança feita, por exemplo, em seis meses – e fazer amortizações antecipadas maiores. A partir do momento em que estiver disponível para fazer esses pagamentos, em princípio poderá optar entre manter a prestação normal e usar o “extra” para reduzir o prazo final ou, em alternativa, manter o prazo, mas baixar a prestação mensal (por se reduzir o valor em dívida).

Reflita sobre a opção que faz mais sentido para si – tendo sempre presente que num cenário ideal manter o prazo e reduzir a prestação mensal é a opção que lhe confere mais flexibilidade, mas só se tiver, depois, a disciplina de não gastar a poupança na prestação mensal em novos consumos ou novos endividamentos. Se não confiar em si próprio para ter essa disciplina, o melhor é pedir ao banco para, se for possível, manter a prestação mensal à qual já estava habituado e diminuir o prazo do financiamento. Terá, pelo menos, a garantia, de que se livra daquele crédito mais rapidamente.

Será muito difícil, nos dias de hoje, encontrar investimentos que lhe garantam rendibilidades capazes de cobrir o que está a pagar em juros nesses créditos pessoais, pelo que a amortização antecipada dos créditos mais caros pode ser a melhor forma de garantir mais desafogo financeiro nos próximos anos.

Porém, caso não tenha créditos ou apenas tenha o crédito da casa (que poderá também ter amortizações antecipadas embora possa ser menos vantajoso porque as taxas não são tão elevadas), considere a alternativa que os especialistas recomendam sempre: criar um fundo de emergência equivalente a entre seis e 12 meses das suas despesas fixas, colocando esse dinheiro em produtos que privilegiem a facilidade de mobilização em detrimento da rentabilidade (como os depósitos a prazo renováveis).

Nos depósitos bancários, é no mudar que pode estar o ganho (e, mesmo assim, não é muito)

Os portugueses aplicaram em depósitos bancários mais de 8 mil milhões de euros ao longo de 2020 e, segundo dados deste mês do Banco de Portugal, tinham, no final de outubro, 158,6 mil milhões de euros depositados no banco. Na esmagadora maioria dos casos, estas são aplicações financeiras que, embora estejam protegidas por lei das taxas de juro negativas do banco central, têm rendibilidades tão ínfimas que facilmente são consumidas pela inflação, mesmo ela sendo escassa.

Apesar de as pessoas terem noção de que, com o passar do tempo, estas são poupanças que vão perder valor real, a facilidade de fazer um depósito a prazo junto do banco com que já se trabalha é um fator que apela ao conservadorismo da maioria dos aforradores, algo que está muito enraizado em Portugal. Mas se estiver disponível para combater a inércia, há uma forma de obter rendibilidades um pouco maiores nos seus depósitos a prazo (designadamente os fundos de emergência referidos no ponto anterior): procurar os depósitos com taxas promocionais para novos clientes.

É muito fácil abrir conta num novo banco, apenas pela Internet (e também é fácil fechar a conta após o vencimento do depósito, se de facto não quiser continuar a ser cliente). E há algumas boas opções nesses depósitos, que beneficiam sempre da garantia de depósitos nacional (até 100 mil euros por conta e por titular) – outro fator que os portugueses parecem privilegiar. Porém, nem todas permitem reforços mensais com o tal “extra” que tem vindo a conseguir poupar a cada mês.

Mas se quiser aproveitar, uma pesquisa rápida na Internet vai mostrar-lhe que há opções para todos os gostos. Alguns exemplos: o Banco Big oferece uma taxa (TANB) de 1% a três meses no seu “Super Depósito 1%” para novos clientes e o Banco Best paga uma taxa de 2% (TANB) em montantes entre 2.500 euros e 40.000 euros, pelo prazo de 90 dias, onde os novos clientes recebem os juros de imediato. Nem um nem outro permitem reforços, mas basta continuar atento e consultar as ofertas disponíveis após o final de cada período – ou, se preferir um prazo mais longo, o Banco Invest oferece 1% em prazos até 12 meses, com o seu Invest Choice Novos Montantes.

Para os mais conservadores, emprestar ao Estado é uma boa alternativa aos depósitos

Uma boa alternativa para quem se der ao (pouco) trabalho de explorar opções além dos depósitos bancários é o aforro do Estado, cujos vários produtos têm tido sucesso. Os mesmo dados do Banco de Portugal citados no ponto anterior dizem-nos que em 2020 foram aplicados 29,7 mil milhões de euros em poupanças das famílias nos produtos geridos pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), o valor mais alto de sempre. Só no último mês de novembro, mês em que habitualmente se recebem os subsídios de Natal, as famílias aplicaram 108 milhões de euros em certificados do Tesouro e 11 milhões de euros em certificados de Aforro, de acordo com o Banco de Portugal.

Começando pelos segundos, os “velhinhos” certificados de Aforro podem subscrever-se nos CTT desde 1960 – embora tenham tido alguma evolução ao longo das décadas. A série atualmente em comercialização, os Certificados de Aforro (série E), têm o prazo máximo de 10 anos e, além da subscrição através dos balcões dos correios é possível usar a plataforma AforroNet, onde necessitará de se registar antes de usar pela primeira vez. Na série atual, o montante mínimo exigido na subscrição é de 100 euros e os títulos não podem ser resgatados durante os três primeiros meses.

Quanto rendem? A taxa é determinada mensalmente no antepenúltimo dia útil do mês, para vigorar durante o mês seguinte, calculando-se a média da Euribor a 3 meses observada nos 10 dias úteis anteriores e somando mais 1%. A taxa nunca pode ser superior a 3,5% nem inferior a 0%. Existem, também, prémios de permanência que pode consultar em detalhe aqui.