Na questão do canto há outra coisa que o distingue muito, que lhe dá uma identidade muito própria: o ritmo do canto, ser um canto mais arrastado, muitas vezes a acentuar as vogais. Como é que formou o seu modo de cantar e porque o encaminhou para cantar deste modo, para fazer as melodias com a voz que tem vindo a fazer e que faz neste disco?

Procurei introduzir em todos os elementos da minha música e do meu universo as influências que me representam, desde logo uma grande presença da tradição portuguesa, que é sobretudo no canto uma coisa arrastada, de escala menor, com alguns arabescos e com uma personalidade muito vincada nas melodias. E tentei procurar incorporar o universo magrebino, o fado, o canto alentejano, os blues, por vezes, o flamenco, a música cigana… Tentei incorporar tudo isso de forma a que represente a minha personalidade e o meu estado de espírito. Normalmente é um estado de espírito introspetivo, melancólico, mas a procurar beleza no mundo, com um ritmo que por vezes pode parecer lento mas é só lento o suficiente para conseguires apreciar o que está à tua frente.

É engraçado falar no cante alentejano e logo a seguir nos blues: têm pontos de contacto, não esteticamente mas naquilo que os inspira. Estão parcialmente associados a cantigas de trabalho, de dureza, de alguma profundeza descentralizada, digamos — e mais sulista…

Sim, sim, é verdade. O meu disco… as coisas que me interessam normalmente são mais o lado B do que o lado A. Não me interessam as grandes histórias, interessam-me as pequenas histórias, as histórias escondidas. Vou estar sempre do lado do índio e não do cowboy, vou chamar a atenção para a história moura e não para a história da reconquista. Aquilo que me interessa no rio, no Tejo, no mar e na água não são os grandes feitos dos navegadores portugueses, é a mistura que nos chegou através daí. São os pescadores, a mistura africana que veio para Portugal e para Lisboa através da água e do mar. Interessa-me o lado B da História e não o lado A, porque o lado A apanhámos com ele durante todas as aulas de história no liceu e o lado B é uma coisa que sinto que falta contar.

Relacionando isso com o seu percurso, a sua vida, o seu caminho até aqui, o que lhe parece que o pode ter levado a interessar-se por essa versão diferente das coisas, por uma certa divergência de narrativas “oficiais” e instituídas, até no som e na forma de fazer música? Em tudo parece haver uma procura de uma divergência e diferença, de um lado B. Porquê?

Acho que cresci com uma família que também foi sempre mais pelo lado B do que pelo lado A…

O quer isso dizer, exatamente?

O meu avô esteve preso pela PIDE porque tentou ajudar o lado B [sorri] a vencer o lado A. Esteve preso pela PIDE, foi torturado durante meses a fio. Tive uma família que me ensinou sempre a ter opiniões e que me incentivou a ter a minha própria perspetiva sobre as coisas. Tendo a vivência pessoal que tive, que não é uma história do outro mundo, mas tendo crescido na Graça com os bairros tradicionais todos, com a cultura dos bairros típicos e do fado ali de Alfama e da Mouraria, ao mesmo tempo estando mesmo ao lado do Intendente e do Martim Moniz que era um centro africano do centro de Lisboa…

Sinto que tive contacto com imensas culturas e imensas vivências diferentes de vida que me fizeram no final do dia juntar isto tudo e criar a minha própria perspetiva. Morei também em Bruxelas num bairro marroquino que me mostrou um bocadinho essa cultura magrebina…