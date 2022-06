João Seabra 1949/2022: "Esta é a coisa estupenda, provocatória e absoluta"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Esta é a coisa estupenda, provocatória e absoluta que Jesus diz de si mesmo: Eu sou a Verdade.

E é disso, da verdade, que o Senhor Jesus me constituiu profeta. O bom gosto do nosso mundo perguntará, escandalizado, se eu me considero então detentor da única verdade. E eu respondo que não. Não sou detentor da verdade. Mas sou detido por Ela, sou possuído, conduzido, impelido e guiado por Ela. Não sou senhor da verdade, mas sou servo da Verdade.”

Foi assim, sem cerimónias, que o jovem Padre João Seabra se apresentou aos fiéis no dia da sua Missa Nova (a primeira missa pública que um padre celebra depois de ordenado), a 12 de novembro de 1978.

João Seabra era o primeiro filho de uma família da alta burguesia lisboeta com origem ribatejana. De raciocínio brilhante e com resposta cortante e rápida, antes de descobrir a vocação comentava-se que tinha futuro na alta política. Colega, primeiro no liceu e depois na Faculdade de Direito de Lisboa, de Marcelo Rebelo de Sousa, dizia-se na altura que um, João Seabra, chegaria a Primeiro-ministro e o outro, Marcelo Rebelo de Sousa, chegaria a Cardeal-Patriarca. Os dois católicos chegaram a ser companheiros na condução de grupos de jovens da Ação Católica, onde ensinaram os primeiros passos no catolicismo a muitos jovens, entre os quais Guilherme de Oliveira Martins. Antes, durante e depois discutiam política e o regime, com que nenhum dos dois se sentia confortável. Marcelo não faz cerimónia e conta aos autores do livro “João Seabra – à Sua Maneira” que “o Padre João ganhava sempre as discussões” e que foi essa a razão por que Marcelo se esforçou por vencer a timidez de que dizia padecer.

No fim do curso de Direito, Deus, afinal, chamou João Seabra para o sacerdócio e terá destinado Marcelo à política. Nem um chegou a Cardeal-Patriarca, nem o outro a Primeiro-ministro.