Beringela

À semelhança do tomate, a beringela é considerada um fruto (da família das bagas). As melhores são as mais pesadas e devem ser cortadas mesmo antes de serem cozinhadas, para evitar descoloração. Se estiver a pensar em fritá-las é aconselhado que seja generoso no sal, para impedir que absorvam muito óleo/azeite.