João Cancelo foi vacinado?

Não se sabe. Na passada segunda-feira, na sequência do caso positivo do jogador espanhol Sergio Busquets dois dias depois defrontar Portugal ao serviço de Espanha num particular em Madrid, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que a seleção nacional tinha sido vacinada durante o mês de maio. Um processo que não deixou de acontecer com algum secretismo, já que só foi revelado a menos de uma semana do início do Euro 2020, e que terá sido organizado por fases, atendendo também à disponibilidade dos jogadores.

Os critérios, à partida e como revelou a própria Federação, foram simples: seriam vacinados todos os elementos da comitiva que assim o pretendessem e que não tivessem estado infetados nos seis meses anteriores. João Cancelo, que joga no Manchester City, passou ao lado do surto alargado que a equipa inglesa teve em janeiro — o que significa que, em teoria, cumpria os requisitos para ser imunizado. Assim sendo, abrem-se três soluções possíveis para o mistério: ou o lateral foi vacinado e acabou por ser infetado, porque a vacina só reduz o risco de infeção e o risco de doença grave e não evita por completo os contágios; ou o lateral foi vacinado já numa fase final do processo, por ter estado em competição com o City até à final da Liga dos Campeões, e ainda está no período temporal de formação da imunidade; ou o lateral não foi vacinado, por não ter pretendido ou por qualquer outro motivo desconhecido.

A Federação, como se sabe, não apresentou esclarecimentos adicionais. A informação foi dada aos jornalistas durante a manhã deste domingo, já depois da conferência de imprensa de Diogo Jota e instantes antes de começar o terceiro treino em Budapeste, no complexo desportivo do Vasas SC. No comunicado que foi divulgado, o organismo limitou-se a anunciar que João Cancelo começou por testar positivo num teste antigénio realizado este sábado e que, ainda durante esse dia, fez um teste PCR cujo resultado positivo foi conhecido já na manhã deste domingo. Ou seja, soube-se assim também que a equipa portuguesa não só foi testada depois do jogo com Espanha (e todos os resultados foram negativos), como está a fazer testes rápidos na Hungria (daí ter detetado o positivo de Cancelo, depois confirmado pelo teste PCR, evitando assim a hipótese de um falso positivo, como aconteceu com outro jogador espanhol, Llorente).