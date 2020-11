“Ninguém estava à espera que a segunda vaga chegasse tão cedo, há uma explosão de Covid e tudo poderia ser diferente com estratégia e planeamento. A segunda vaga era previsível, devíamo-nos ter preparado melhor e começámos a fazê-lo muito tarde”, defende o enfermeiro, que dá mesmo um exemplo concreto ao Observador, fazendo referência a uma estrutura pré-fabricada de 600 metros quadrados que está a ser montada junto à urgência para dar apoio ao serviço. “Começou a ser construída só no dia 7 de outubro, ainda não está a funcionar e ninguém sabe quando estará.”

Também a tenda do INEM, instalada desde a semana passada no heliporto do hospital, tinha como objetivo fazer a separação de pacientes com sintomas típicos da doença, mas é, segundo o profissional, “para inglês ver”. “Funciona apenas como centro de rastreio para pessoas que vão fazer o teste e voltam para casa ou para doentes nossos serem testados antes de uma cirurgia oncológica, que é o único tipo de cirurgia que estamos a fazer.”

O mesmo enfermeiro adianta ao Observador que “doentes com melhor prognóstico” estão a ser reencaminhados para outros hospitais, como Braga, Guimarães ou Gondomar, mas também para unidades privadas, como o Trofa Saúde de Vila Real, Viana do Castelo ou o Hospital Fernando Pessoa. Fonte do CHTS adiantou à Lusa que já transferiu cerca de 50 doentes para outros hospitais da região. “Cerca de 45 já estão no hospital de Amarante [que pertence ao CHTS]. Outros cerca de 50 foram para a rede.”

Na sexta-feira o Hospital das Forças Armadas divulgou que acolheu 10 doentes “na sequência de um pedido do Hospital de Penafiel”. Já o Hospital Fernando Pessoa, uma unidade privada de Gondomar, acolhia naquela data 20 doentes provenientes do CHTS, de acordo com fonte da Administração Regional de Saúde do Norte.

Médica recorda “problema crónico de falta de espaço” e número “insuficiente” de profissionais de saúde

Trabalha há 12 anos no hospital Padre Américo, em Penafiel, é médica internista e prefere não ser identificada. “As urgências já eram pequenas e está a ser cada vez mais difícil gerir doentes para internamento, pois temos uma problema crónico de falta de espaço. Doentes internados nas urgências? No pico do inverno é recorrente”, revela.

No último sábado, dia 31 de outubro, o hospital internou 38 doentes, “tendo visto pelo menos o triplo”, sendo que o número de profissionais de saúde “continua a não ser suficiente” para dar resposta à situação atual. “Estamos cansados e desanimados, não vemos uma luz ao fundo do túnel. Acho mesmo que o futuro poderá ser ainda pior.”

A mistura de doentes positivos com doentes suspeitos “existe desde o início da pandemia”, no entanto, com o aumento do período de espera na urgência, esse risco de contágio também cresceu. “Até um doente ser observado ou receber o resultado de um teste pode demorar de 6 a 7 horas. Nunca conseguimos atender os pacientes com pulseira amarela numa hora, como é recomendado, mas sim em três.”