Em 1918, quando a gripe espanhola matou milhões de pessoas por todo o mundo, um fenómeno climático extremo assolava a Europa estilhaçada pela Primeira Guerra Mundial, trazendo ao continente um tempo anormalmente frio e húmido. O mesmo acontecera mais de quinhentos anos antes, no século XIV, quando a peste negra se propagou pela Europa — e também mais de um milénio antes, no século VI, durante a peste de Justiniano, a primeira pandemia de que há registos históricos. Para o investigador norte-americano Alexander More, climatologista e historiador da Universidade de Harvard, a sobreposição temporal entre fenómenos climáticos extremos e pandemias ao longo da história é tudo menos uma coincidência: as crises sanitárias são, na verdade, um dos principais resultados das crises climáticas que em alguns momentos da história representaram um fator de desequilíbrio para a natureza — e que as alterações climáticas estão a aprofundar.

Numa entrevista ao Observador, concedida a pretexto da passagem do cientista por Lisboa para participar na Glex Summit 2021 — Cimeira Global de Exploração, Alexander More discutiu os resultados do estudo que publicou em 2020 sobre a relação entre o clima e a pandemia da gripe espanhola e explicou porque é que interferir com os processos naturais pode ter consequências graves para a saúde humana. No caso de 1918, uma profunda alteração do clima europeu perturbou o processo migratório dos pombos que transportavam o vírus H1N1, que se mantiveram durante meses a fio na Europa central e ali se reproduziram em quantidade suficiente para contaminar as águas. Através da análise de um núcleo de gelo retirado dos Alpes com partículas de ar ancestral aprisionadas, os cientistas liderados por More conseguiram reconstituir centenas de anos de clima e perceber como em cada momento os problemas sanitários da humanidade ocorreram em picos de crise no clima.

Estes picos de crise, outrora provocados apenas por fenómenos extremos naturais, estão a tornar-se mais frequente à medida que as alterações climáticas aquecem o planeta — e alguns dos efeitos já os vemos, incluindo a chegada de doenças tropicais a regiões cada vez mais a norte. Mas não é só. Outros tipos de interferência humana nos processos naturais, como o comércio desregulado da vida selvagem, estão a aumentar a exposição a doenças novas. No caso da pandemia da Covid-19, embora a origem ainda seja debatida pelos cientistas, uma conclusão parece já certa: o vírus veio da vida selvagem. O resultado de uma interferência na natureza pode não ser imediato. Por vezes, são precisos vários passos intermédios — é o chamado “efeito borboleta” e Alexander More não tem dúvidas de que a natureza encontrará sempre o equilíbrio, mesmo quando a humanidade introduzir fatores de desequilíbrio. Nesse processo de reequilíbrio, as pandemias poderão tornar-se mais frequentes.

Alexander More nasceu em Itália e passou parte da infância e juventude no sul da Europa, lugar de origem da sua família. Mudou-se para Nova Iorque sozinho, aos 17 anos, e foi nos Estados Unidos da América que fez todo o percurso académico — entre Nova Iorque, Chicago e St. Louis — até conseguir uma bolsa de doutoramento em Harvard aos 22 anos. Hoje, é investigador e professor na Universidade de Harvard, mas também no Instituto para as Alterações Climáticas da Universidade do Maine, onde estuda a interseção entre a ciência climática e as questões da saúde humana.