Foi ao estilo de uma “Ted Talk” que Inês Sousa Real apresentou, no Porto, as principais medidas do programa que leva para as Legislativas de 10 de março. O PAN quer passes de transportes públicos gratuitos para todos os portugueses até 2028 e o aumento do período de nojo para a transição entre cargos públicos e privados passe a ser de oito anos. O partido que se foca na defesa do ambiente e na proteção animal elegeu igualmente o combate à corrupção como uma prioridade nos objetivos da candidatura. No final da apresentação, em declarações aos jornalistas, a deputada única defendeu que Lucília Gago não tem condições para se manter no cargo, acusando a Procuradora Geral da República de se “esconder atrás de comunicados” após ter “colocado em causa dois Governos, quer a nível nacional quer a nível regional”.

As linhas gerais do programa “Avançamos, pelas Causas” foram apresentadas por Rodrigo Andrade, co-coordenador do programa eleitoral do PAN e cabeça de lista por Leiria este sábado. A defesa ambiental e a proteção animal foram escolhidos, como seria de esperar, para abrir o lote de propostas. “Vamos conseguir pôr os animais na Constituição”, defendeu-se várias vezes durante a apresentação, onde se pugnou, mais uma vez, pela introdução de um dia de luto pela morte de um animal de estimação. “Sabemos que um animal é como família e queremos instituir pelo menos um dia de luto pela morte de um animal de companhia”, afirmou o candidato por Leiria. “Sabemos que não é suficiente, mas é um caminho que começamos a fazer”, acrescentou.

O PAN propõe-se ainda a implementar uma “estratégia política para enfrentar a crise climática e garantir o cumprimento da Lei de Bases do Clima, incentivar a produção descentralizada de energias renováveis através de comunidades energéticas e do autoconsumo e iniciar as funções do Conselho para a Ação Climática nos primeiros 100 dias da Legislatura”.

