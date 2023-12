Este Natal, ilumine a sua casa de forma inteligente

O Natal é quando o Homem quiser

Natal não é Natal sem ver, pelo menos, um dos míticos filmes “Sozinho em casa” ou “Grinch”. Reúna a família em frente à televisão, e surpreenda-os, uma vez mais, com o poder da luz: enquanto assistem ao filme, faça com que as luzes pisquem, dancem ou mudem de intensidade e de cor consoante a ação que está a ser transmitida no ecrã. E não, não tem de ter esta experiência apenas no Natal. Para isso, basta ter uma Philips Hue Gradient Lightstrip 55” e uma Philips Hue Play HDMI Sync Box para poder ter uma experiência de cinema em casa. Com a Gradient Lightstrip, obtém várias cores de luz. Numa única tira LED, uma vibração de luzes é projetada na parede, para um efeito único. Com a projeção de luz de 45 graus, a Gradient Lightstrip reage ao conteúdo do ecrã em tempo real, criando uma experiência cativante, sempre que esteja conectada com a Sync Box. Já para usufruir das soluções da Philips Hue Play HDMI Sync Box, basta ligar qualquer dispositivo multimédia a uma das quatro entradas HDMI, para ver serviços de transmissão em fluxo, como o Netflix e o Amazon Prime, ao mesmo tempo que usufrui de um jogo de luzes, cuja intensidade aumenta e diminui, e a cor muda de forma sincronizada com o conteúdo do ecrã.

Seja no Natal ou fora desta época, tenha o poder da luz do seu lado.