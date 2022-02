"Estive duas semanas à experiência no futebol do Sporting. Andava perdido". Entrevista a Miguel Ângelo, campeão europeu e mundial de futsal

E naquela altura achava que era possível? Estando a ver de fora? Acreditava que era naquela edição, naquele ano, que Portugal ia finalmente bater o pé à Espanha?

Acho que muita gente não acreditava. Mas isso também é a mentalidade “da nossa tuga”, como o Erick diz e como nós estamos sempre a dizer. É essa mentalidade, de que se calhar não vai dar, de que vamos ficar pelo quase. Mas, felizmente, acho que merecíamos e conseguimos.

Qual é a diferença entre assistir a uma conquista destas sentado no sofá ou estar lá dentro?

Acaba por ser igual, é uma conquista para o nosso país. Mas é óbvio que gostaria de ter lá estado e não estive. Mas acho que chegou o meu momento e tive essa oportunidade.

No Mundial 2021 já entra de novo nas opções para a fase final e Portugal volta a bater a Espanha, como no Europeu, antes da final com a Argentina. Ganhar à Espanha numa grande prova era o obstáculo que faltava para se soltarem das amarras nas decisões?

Não, porque para ganharmos à Espanha temos de ganhar aos outros todos. Acho que é igual. Eu foco-me sempre mais na nossa mentalidade, seja que equipa for. Seja Espanha, seja a Argentina, seja que seleção for. Nós temos qualidade e acho que estamos entre os melhores do mundo.

Antes da competição em si, o Jorge Braz teve uma frase curiosa: “Portugal vai para o Europeu ainda com confetis na cabeça”, da festa do Mundial. Como é que vocês desligam e começam outra vez cá em baixo para chegar ao topo da montanha?

É levar uma ‘dura’ do Braz, como é óbvio. É começar o estágio a levar uma ‘dura’ para tirar os confetis da cabeça e estar focados e voltar a subir a montanha, porque ninguém nos vai dar nada se não formos atrás. Ninguém nos dá nada.