E é de dentro do bombom, que afinal é um palco giratório, que aparece a primeira convidada fixa de Cristina, Joana Barrios. A atriz traz, perdoem a aliteração, um dos seus looks menos óbvios com que fica sempre lindamente. E fica ainda mais lindamente na cozinha futurista que estava escondida atrás do bombom. As duas trocam algumas pleasantries, como se diz em inglês, que nos diz o dicionário serem uma série de elogios inconsequentes que fazem parte de uma conversa de circunstância. Brinco. Bem antes pelo contrário. Confessam o amor e a admiração mútuos e dizem urbi et orbi que estarão na vida uma da outra para sempre. Atenção que isto não foi dito em tom de ameaça, mas de carinho sincero. Segue-se um vídeo bastante divertido de apresentação de Joana Barrios, como se preciso fosse.

Posto isto, que não é pouco, a atriz traz três, agora foi mesmo só pela aliteração, ingredientes principais de um bolo. É que, lembremo-nos, é para mostrar os seus dotes de cozinheira que ali está. O bolo, de amêndoa com curd de limão, não chegará a ser feito, mas o que conta é a intenção. E, em boa verdade, quem é a pessoa que não sabe fazer um bolo de amêndoa com curd de limão? Não é preciso explicar tudo! Essa moda do facilitismo, em que nas rubricas de culinária se tem de mostrar como é que as coisas são feitas é uma modernice para a qual não há pachorra. Bravo, Joana!

Depois da conversa, um pouco atrapalhada de início, mas faz parte, Joana é mandada de volta para o bombom, que roda, levando a cozinha e trazendo uma espécie de sala de espera de veterinário, com uma alcatifa e dois maples desirmanados (que já soubemos antes serem caríssimos, se se lembram). Cristina hesita em pôr o pé antes que o palco pare de rodar, qual pessoa que já partiu a cremalheira nuns carrinhos de choque de uma feira.

Temos assim o segundo convidado, o Padre Rui, o padre abençoado pelo diabo, segundo Cristina. Fico a perceber que o padre é figura conhecida, mas confesso que destes padres assim desta nova geração não conheço nenhum. Falam mais um pouco de Cristina. O padre parece gostar bastante da apresentadora, que faz duas ou três piadas sobre um dia desencaminhar o homem. Ele aguenta-se bem à bronca e ainda lhe trouxe um presente. Como sabe, explica, que Cristina é uma pessoa muito ligada à família (o que, nestes programas em geral é sempre tratado como se fosse uma coisa muito incomum) Rui trouxe-lhe uma Sagrada Família, embrulhada e com um laçarote. E muito bem embrulhada, diga-se. Para além do papel habitual, não fosse a coisa partir-se, traz ainda uma generosa camada de papel às bolinhas. Daquele que é ótimo rebentar. E é uma imagem bonita, a Sagrada Família em cima de uma mesinha da nave espacial. Roda o palco, vai-se o padre, volta Joana. Cristina queixa-se de que, durante a conversa, só ouvia a atriz raspar limões. Aliás, esta é uma marca de Cristina ao longo de todo o programa, trazer para nossas casas os pequenos detalhes dos bastidores.

Por exemplo, durante as conversas, Cristina vai sempre falando com os técnicos, que aparecem na imagem, o que creio que agora é moda. O principal deles, claro, é Ben, o assistente de realização tornado apresentador, que já acompanhava Cristina no programa anterior. Ficamos a saber, de resto, que Ben fará parte da nova equipa do programa de fim de semana da TVI, que se chama Viva Portugal, ou uma variação deste tema. Entre outras notas positivas para Ben, é impossível não reparar que foi a única pessoa durante estas sete horas que usou máscara e que manteve o distanciamento aconselhado pela DGS. Com a quantidade de pessoas que se abraçou, se a coisa der para o torto, poderemos sempre contar com O Dia do Ben.

Seguimos com o desfile da nova equipa escolhida por aquela que é também a diretora de conteúdos de entretenimento da estação. Descendo a escadaria, entra Cláudio Ramos, que cai nos braços de Cristina, no nosso segundo Alerta Covid. Ramos vem discreto, com um fato escuro e cabelo rapado rente. É disso que falam durante breves instantes, da roupa e do cabelo. Cláudio abraça então Joana, no terceiro Alerta Covid.

A conversa que se segue é interessante e divertida, mas apenas para os três intervenientes. Brinco. Gostei por exemplo da referência de Cláudio ao Sermão de São Sebastião aos Peixes, ou do momento em que estraga a música de Mariza, cantando-a. Deus queira que o resto do programa seja sempre assim, pensei. Porém, não.

A segunda parte abre com mais convidados, jovens atores da novela da casa, Amar Demais. “O futuro da ficção em Portugal”, vaticina Cristina. E vaticina bem, posto que o seu futuro está agora nas suas mãos, não é? A conversa é um bocado maçadora, há uns quantos depoimentos de amigos dos atores, e ainda uma tentativa cómica quando outro ator, João Nicolau, entra no estúdio em personagem. No futuro, no sonhado por Cristina e no sonhado por mim, haverá hipótese de andar para a frente com a box. Como, por enquanto, não há, assisti a toda a conversa.