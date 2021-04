Mueda tem uma forte presença do exército, com viaturas militares ao longo da rua principal, e uma segurança mais apertada face a qualquer movimento que possa parecer suspeito. O Observador estava a captar fotografias desta multidão frente ao Multibanco e foi logo abordado por um segurança, que quis ver as imagens e, mesmo perante a credencial passada pelas autoridades que confirma o trabalho jornalístico, levou-nos para as traseiras da instituição, por entre gritos da multidão. “Tinha de ter avisado os responsáveis do banco antes”, advertiu. E começou a chamar militares, para verificarem a credencial e as fotos tiradas. O militar mais graduado olhou para tudo e decidiu: “Pode filmar”. Mas obviamente já não havia condições, perante o alvoroço causado em frente à multidão.

Às seis da tarde, é hora de recolher obrigatório em Mueda (quatro horas mais cedo do que no resto do país), precisamente por ser uma zona militar. Toda a vila fica deserta, as bancas de venda desaparecem e não há ninguém nas ruas — exceto em frente às caixas multibanco, onde continuam centenas de pessoas à espera da sua vez para terem dinheiro.

Militar baleado: “Ganhei força para sair dali a pensar que me podiam cortar”

Um jovem militar das Forças de Defesa e Segurança baseado no quartel-general de Mueda contou ao Observador como foi baleado pelos insurgentes na primeira vez que saiu para os enfrentar. Foi no ano passado, na sequência de um dos ataques a Mocímboa da Praia. Pelas 14h, os primeiros veículos da coluna militar foram atingidos na estrada por granadas. “Mocímboa não é um distrito onde se entra de qualquer maneira, estava ocupado por aqueles homens. Nessa aldeia tinham a primeira cancela deles”, recorda.

O jovem militar — que o Observador não vai identificar para não lhe provocar problemas com a corporação — foi atingido por uma bala no ombro e ficou prostrado na estrada, sob fogo cerrado do inimigo. “Os outros estavam em árvores e dentro de casas. E nós no meio da estrada. Eles viam-nos sempre. Disparavam contra nós e nós contra eles, mas via os meus colegas a cair ali mesmo. Tínhamos de evacuar”, lembra.