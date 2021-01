Na zona, a maior parte dos comerciantes não teve a mesma opção. No Jardim da Parada, o quiosque de hambúrgueres mantém-se a funcionar e a Tabacaria Calu, por vender jornais e revistas, também, mas de resto o que se veem mais são portas fechadas, neste bairro que é conhecido como a Meca do comércio local de Lisboa.

Por volta das 10h, parecia domingo, eram tão poucos os carros a passar e tão raras as pessoas a cruzar o jardim, umas com cães pela trela, em passeio higiénico, outras a caminho de um eventual posto de trabalho ou de regresso a casa. “Já no outro confinamento estivemos abertos, para que as pessoas se mantenham atualizadas”, vai explicando Manuel Sousa, proprietário da Calu, garantindo não ter medo de vírus trazidos por clientes, nem mesmo por aqueles que, mais de dez meses depois do início da pandemia e com números tão elevados de mortes e novos casos, continuam a ter relutância em usar a máscara.

“Chamamos-lhe a atenção, não podem entrar dentro do estabelecimento sem a máscara. Só permitimos a entrada de uma pessoa de cada vez, não temos receio de estar abertos. Não notei falta de clientes da parte da manhã. Mas só vieram os habituais do bairro, os que trabalham fora não vieram.”

Filas só mesmo à porta de quiosques e papelarias

No Porto, se às primeiras horas da manhã o movimento na estação de metro da Senhora da Hora, em Matosinhos, até fazia adivinhar um dia calmo, o aproximar das 8h revelou um dia praticamente normal. Da Senhora da Hora até Campanhã, as carruagens do metro chegaram a encher com estudantes e trabalhadores, com o confinamento a ser tema de muitas das conversas durante as viagens.

Na estação de comboios de Campanhã, ponto preferencial de chegada para muitos trabalhadores vindos de outros concelhos, apesar de o cenário ser mais calmo, os passageiros também nunca deixaram de chegar, tornando impossíveis de repetir as imagens desertas de março.