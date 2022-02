Estrangeiros com vacinas não reconhecidas. Durante meses, houve centros a recusar a 3.ª dose e outros a dar reforços contornando sistema

Certificado emitido com “dois pontinhos”

Se vier tomar a terceira dose, como Maria Celeste tentou em Lisboa, é preciso atuar de outra forma. “Quando já tomaram doses de vacinas que não têm aprovação da EMA não conseguimos pô-las no registo eletrónico. O que se faz, através do método de transição de vacina, é pôr no registo que estou a administrar a terceira dose da vacina da marca x. Se as outras doses foram uma Sinovac (China) ou Sputnik (Rússia) não conseguimos registá-las, deixamos em branco, e, por defeito, o registo eletrónico vai deixar dois pontinhos na primeira e na segunda dose.” Ficam sem lote e o certificado digital é emitido.

Na FIL, porém, o entendimento foi sempre outro, seguindo à risca as informações sobre vacinas ou lotes que não estavam aprovados em Portugal — situação que se alterou a 7 de fevereiro.

“A AstraZeneca causa muita confusão porque nem todos os fabricantes estão aprovados, como é o caso das vacinas que estão a ser administradas no Brasil, Índia, Angola e noutros países”, explica uma fonte. A vacina da AstraZeneca — que em Portugal é comercializada com o nome Vaxzevria—, no Brasil é conhecida como FioCruz (nome do fabricante) e na Índia tem o nome de Covidshield, sendo fabricada no Serum Institute of India.

“As enfermeiras coordenadoras têm a lista específica das vacinas e é sempre confirmado com elas as que estão aprovadas”, explica. Foi o caso, na passada segunda-feira, de um cidadão vacinado em Cabo Verde. Como o seu lote fazia parte das vacinas aprovadas, pode fazer a dose de reforço, mas a maioria das pessoas chega vacinada com lotes não aprovados, lamenta a enfermeira.

É essa a história de Maria Celeste, que estava convencida que até tinha levado uma das doses doadas por Portugal a Angola, não conseguindo perceber por que motivo não era reconhecida.

“Foi por saber que o Governo português ia doar vacinas que me deu confiança para o fazer e porque pensei que estava a fazer o melhor, proteger-me e proteger os outros”, conta. Maria Celeste tinha-se deslocado a Angola de férias e acabou por ficar mais do que esperava por causa da pandemia. Agora, com uma operação ao coração que deverá ser marcada num futuro próximo, para além de uma provável cirurgia que o filho terá de fazer, Maria Celeste não quer entrar num hospital sem se sentir completamente protegida, ou seja, com a terceira dose tomada.

O reset ao esquema vacinal