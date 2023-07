O encontro estava agendado para as 20h30 deste sábado. O sol ainda não se tinha posto e o calor não dava tréguas na Estremadura espanhola com o termómetro a marcar 30 graus Celsius. Na aldeia de Alange, a cerca de 20 quilómetros de Mérida e com 1.800 habitantes, o Partido Popular (PP) local realiza uma ação de campanha, fora dos longes palcos onde ocorrem os grandes comícios. “Não sei se virão muitas pessoas, a aldeia é socialista”, começa por contar ao Observador Emilia Rodríguez, porta-voz do grupo municipal popular na localidade.

Os populares elegeram a biblioteca que funciona como casa cultural — entalada entre uma igreja castanha e casas brancas — para apelarem ao voto em Alberto Núñez Feijóo, o galego que espera liderar Espanha a partir de 23 de julho. O evento teve lugar no segundo piso do edifício, onde estavam cerca de 40 cadeiras — umas de plástico, outras de ferro — e um pequeno palco com um cartaz com a cara de María Guardiola, a nova presidente popular da comunidade da Estremadura e que vai passar a governar a região, após uma coligação com o VOX.

“Há uma mudança ideológica, mas a Estremadura não vai perder os direitos adquiridos. Todos podem estar tranquilos”, adverte logo ao Observador Manuel Naharro Gata, presidente provincial do PP da concelhia de Badajoz, que esteve presente na ação partidária. O alerta do político, que vive a dois quilómetros da fronteira portuguesa, serve para tentar acalmar os que receiam a coligação na região entre o PP e o VOX — o partido da extrema-direita espanhola. É que, para poder governar a Estremadura, María Guardiola precisou de se aliar à força partidária liderada por Santiago Abascal.

