Os ecos do passado ressoam quando se pensa na medição de poder político através do desporto que Estados Unidos e União Soviética protagonizaram ao longo da Guerra Fria. Mas os especialistas ouvidos pelo Observador são cautelosos e evitam as comparações com esse período. No mundo globalizado atual, China e EUA têm mais em comum do que pode parecer à primeira vista e lutam com armas semelhantes. A comercialização dos Jogos é hoje um fator inegável que muda os equilíbrios da balança e torna tudo menos simples. Uma coisa, porém, é certa: desenganem-se os que acham que a política fica sempre à porta dos Jogos; ela é intrinsecamente parte deles.

Jogos Olímpicos não são políticos? Uma “parvoíce” e uma “hipocrisia”

“Para que as nossas ações na paz e nos direitos humanos sejam bem sucedidas, precisamos de que a política respeite a nossa missão. Caso contrário, os Jogos Olímpicos tornar-se-iam tão divisivos como tantas áreas da nossa sociedade hoje em dia.” A declaração é de Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), e foi dita numa mensagem por vídeo enviado ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas no início de julho.

Como habitualmente, o objetivo era o de sublinhar o caráter não-político dos Jogos e pedir às nações que se retraiam de os utilizar como mecanismos para avançar as suas agendas políticas. Em troca, num clima em que as manifestações públicas por parte de atletas invadem cada vez mais o desporto, Bach ofereceu uma pequena concessão: os atletas podem “expressar as suas ideias” em Tóquio antes e depois de competirem, mas não podem fazer qualquer manifestação no pódio — como Tommie Smith e John Carlos fizeram em 1968, erguendo os punhos com luvas negras para protestar contra o racismo nos EUA nos Jogos de 1968, sendo subsequentemente expulsos da Cidade do México.