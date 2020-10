Foi assim com as perguntas da moderadora, mas foi também assim com as perguntas de Mike Pence, naquilo que foi uma versão descafeinada de um dos momentos mais tensos do debate entre Donald Trump e Joe Biden de 29 de setembro. Já há nove dias, o Presidente insistiu junto do adversário democrata sobre se estaria disposto a fazer court packing — uma medida que passa pelo aumento de juízes, criando assim artificialmente vagas que seriam preenchidas no Supremo Tribunal pelo próximo Presidente. Se o fizer, Biden pode, com ajuda de uma possível maioria democrata no Senado, criar uma nova maioria liberal onde, por agora, ela é conservadora.

A 29 de setembro, Trump perguntou em loop a Joe Biden “vai encher o tribunal?”, o que mereceu do democrata a tirada do “pode estar calado, homem?”. Agora, no debate desta quarta-feira, Mike Pence aproveitou que ele próprio tinha acabado de fugir a uma pergunta que lhe foi feita (sobre os direitos de quem tem doenças pré-existentes na obtenção de um seguro de saúde) e quando já estava em terreno firme perguntou à adversária se queria ou não fazer court-packing.

Desta vez, Kamala Harris recuou tantos anos para responder a uma pergunta de 2020 que ela própria se riu — talvez, da extensão do salto lógico que ali ensaiou. “Em 1864…”, começou, para ser interrompida por Mike Pence: “Eu gostava que respondesse à pergunta”. Kamala Harris reagiu com um “senhor vice-Presidente, eu estou a falar, eu estou a falar” — reação que utilizou sempre que foi interrompida — e depois regressou àquela data de há 156 anos para falar de Abraham Lincoln e usá-lo como exemplo para defender que a atual vaga do Supremo Tribunal deve ser preenchida pela escolha de quem ganhar a 3 de novembro e não por Donald Trump no final do seu primeiro mandato.

“Mr. Vice President, I'm speaking.” – Kamala Harris shutting down Mike Pence on the #VPDebate stage Catch up with the key moments: https://t.co/GmYPN8plHm pic.twitter.com/jv49QeMHZZ — POLITICO (@politico) October 8, 2020

Pence insistiu. “As pessoas que estão a votar querem saber se você e Joe Biden vão encher o Supremo Tribunal se não levarem a vossa avante nesta nomeação”, disse, referindo-se à juíza Amy Coney Barrett. “O povo americano merece uma resposta honesta.”

Por momentos, Kamala Harris pareceu decidida em fazer a vontade a Mike Pence. “Vamos lá falar de court-packing, então”, disse. Mas era fogo de vista. “Sabem que, das 50 pessoas que Donald Trump nomeou para os tribunais da relação, que são cargos vitalícios, nenhuma é negra?”.

Aí, como noutras ocasiões, a moderadora fez o debate avançar e seguiu para outro tema. Susan Page parecia decidida a impor ritmo ao debate, ao mesmo tempo que se mantinha discreta. Porém, lá mais perto do fim, perante novas não-respostas de Mike Pence e de Kamala Harris, perguntou: “Os eleitores não merecem este tipo de informação?”. A pergunta era retórica e, por isso, não teve resposta — mas, se quisesse uma, o mais certo era não tê-la.