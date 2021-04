A economia norte-americana já deverá estar, neste segundo trimestre de 2021, a voltar ao ritmo de produção económica que tinha no final de 2019, antes da pandemia. A generalidade dos países europeus, em contraste, só o conseguirá em meados de 2022… “talvez”. Erik Nielsen, economista-chefe do UniCredit e ex-economista-chefe do Goldman Sachs para a Europa, tem uma explicação simples para este “atraso de um ano” da retoma europeia: “Os EUA estão a injetar dinheiro como se não houvesse amanhã, ao passo que os governos europeus têm um receio obsessivo da dívida e estão a abordar o problema com uma lógica de poupança – estão errados“, diz o economista, em entrevista ao Observador.

Erik Nielsen publicou, recentemente, uma nota de análise onde fala sobre “a estonteante diferença na abordagem à crise”, quando se compara aquilo que a administração Biden prevê gastar (só este ano) no combate ao impacto da crise económica, em contraste com aquilo que os países europeus planeiam fazer em termos de resposta orçamental. O que está em causa, no caso europeu, não é a chamada “bazuca” – “os nossos cálculos contam com muito pouco [dinheiro] vindo daí”, diz Nielsen, até porque ainda não está plenamente aprovada. Aqui trata-se da soma dos esforços orçamentais que cada país fez, por si, para apoiar as suas empresas e os seus cidadãos.

Esse esforços orçamentais agregados são, depois, contrastados com o “hiato do produto” – o output gap – um palavrão de economês que, neste caso, pode ser compreendido de forma simples como a diferença entre aquilo que é a riqueza que uma economia é capaz de gerar, num dado período de tempo, e, por outro lado, aquilo que potencialmente poderia ser esse produto caso o choque pandémico não tivesse ocorrido.

“À entrada em 2021 o output gap nos EUA estava entre 900 mil milhões e um bilião de dólares, no fundo, de ‘atividade perdida’, atividade que normalmente teria lugar mas que não teve por causa da pandemia”, explica Erik Nielsen. “É o buraco que é provocado pela quebra do Produto Interno Bruto (PIB), entre aquilo que existe e aquilo que se estima que existiria se não fosse o choque, neste caso a pandemia de Covid-19”, elabora.

Na Europa, isto é, na zona euro, esse fosso também tinha um valor semelhante: cerca de um bilião de euros, calcula o economista-chefe do UniCredit. “Imagine-se uma economia que se está a mover a todo o vapor, com pouco desemprego, e, de repente, surge um choque – a primeira coisa que acontece é que o setor privado se retrai, as pessoas não consomem tanto e as empresas param de investir, por receio ou por impraticabilidade”, explica Erik Nielsen, para simplificar o fosso que se forma imediatamente.

“Nesse momento, admitindo-se que depende da filosofia ou ideologia económica e política que vigora num dado país ou região, o que a maior parte das pessoas concordará é que o Estado deve intervir nesse momento, proporcionando reduções de impostos e aumentando a despesa pública, para tentar preencher esse hiato”, explica o economista. Ora, se o fosso tinha um valor semelhante nos EUA e no bloco europeu, a audácia com que se está a preencher esse fosso não podia estar a ser mais diferente, como mostra a ilustração do UniCredit.

As barras cinzentas do gráfico de Erik Nielsen são o tal hiato do produto, o output gap que tem um valor semelhante nos EUA e na zona euro (sendo que nos EUA falamos em dólares e na zona euro em euros – cada euro vale, hoje, cerca de 1,19 dólares). Já as barras vermelhas, têm um contraste muito maior – dizem respeito aos estímulos orçamentais que foram lançados nos dois locais (à esquerda, os EUA, à direita, a zona euro).

Nos EUA, perante um hiato inferior a um bilião de dólares, avançou-se com um valor na ordem dos 2,3 biliões (só em 2021) – sendo a maior porção disso o mega-plano de estímulo económico lançado por Joe Biden, que tem um valor (preliminar) de 1,9 biliões. Ou seja, “vai-se estimular a economia com mais do dobro do que se estima ser o hiato do produto”, assinala o economista. Por sua vez, na zona euro o hiato de um bilião de euros (aproximadamente) nem sequer será totalmente “preenchido” pelas medidas de estímulo orçamental.

As barras vermelhas incluem os gastos discricionários, ou seja, aquilo que os governos anunciaram em programas especiais de apoio à economia (e o UniCredit fez um esforço para chegar à verdadeira execução, ao real valor que chegou ao “terreno”, explica Erik Nielsen). Mas as barras vermelhas incluem, também, os chamados estabilizadores automáticos, outro conceito de economês mas que basicamente diz respeito ao dinheiro que é colocado pelo Estado na economia sem que haja um plano por trás – ou seja, alguém perde o emprego e passa a receber subsídio de desemprego, por exemplo.

Esses estabilizadores económicos têm um efeito um pouco maior na Europa do que nos EUA, de acordo com os cálculos do UniCredit. Mas isso está longe de compensar a “vasta diferença entre a resposta orçamental planeada para 2021 nos EUA e na Europa”, diz o economista, argumentando que numa crise como estas “cabe aos governos aumentar a despesa ou reduzir impostos para tentar compensar esse hiato, para proteger os cidadãos mais vulneráveis e, também, para reduzir os fenómenos de cicatrização na economia, isto é, a destruição de capacidade produtiva” que penalize gerações inteiras e dificulte a retoma.

“A Europa já sofreu um golpe maior do que os EUA em 2020 – e este é um buraco que as autoridades públicas têm a missão de preencher. Tendo em conta a gravidade desta crise e a incerteza em torno das perspetivas económicas futuras, acreditamos que fazer demais é preferível a fazer de menos“, defende o UniCredit.