Todos os dias fazemos-lhe um resumo do que se está a passar na campanha eleitoral nos Estados Unidos: as principais histórias do dia, as frases descodificadas, fact checks e recomendações de leitura para estar sempre bem informado até à eleição do próximo Presidente.

O que se passa na campanha

De um lado, o New York Post; do outro, a CNN. Enquanto a audição da juíza Amy Coney Barrett no Senado vai marcando os dias políticos nos Estados Unidos, a comunicação social norte-americana deu, esta quarta-feira, armas novas aos dois candidatos.

1 Os e-mails do New York Post

Primeiro foi o New York Post, que, logo pela manhã, revelou emails de Hunter Biden, filho do candidato democrata Joe Biden, que supostamente provariam que Hunter teria apresentado o seu pai — na altura em que ele era vice-Presidente dos EUA — a um empresário ucraniano, membro do conselho de administração da empresa energética Burisma. Porque é que há aqui uma polémica? Porque Hunter Biden trabalhava nessa empresa na altura em que o pai era vice-Presidente dos EUA e supervisionava a política norte-americana na Ucrânia (tendo inclusivamente oferecido um pacote de ajuda económica ao país para a produção de gás). Todo este caso estaria, mais tarde, na origem do processo de impeachment contra Trump, depois de surgirem suspeitas de que o Presidente dos EUA tinha pressionado a Ucrânia a investigar o filho de Biden. Na noite de quarta-feira, Trump já trazia a notícia do New York Post pronta para atacar a “família corrupta” do seu oponente, num comício num aeroporto em Des Moines, no estado do Iowa. Mas o artigo tem contornos controversos e já levou o Twitter e o Facebook a bloquearem, numa ação sem precedentes, a possibilidade de a ligação ser partilhada nas redes (decisão que os republicanos consideram ser uma forma de proteger a campanha de Biden).

2 O banco egípcio

Já à noite foi a vez da CNN, que noticiou que a justiça norte-americana investigou, durante três anos, a possibilidade de um banco estatal egípcio ter financiado em vários milhões de dólares a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. De acordo com a notícia, a investigação foi feita de forma absolutamente secreta pelo procurador especial Robert Mueller (que investigou as ligações de Trump à Rússia) e até envolveu o encerramento de um piso inteiro de um tribunal de Washington para que os documentos pudessem ser analisados com todo o secretismo. A investigação acabaria sem qualquer acusação uma vez que, acrescenta a CNN, os procuradores nunca conseguiram provar a ligação que suspeitavam existir entre a campanha de Trump e o banco estatal egípcio.

3 A audição de Amy Coney Barrett

Contudo, é no Senado que a discussão política norte-americana se tem centrado durante esta semana. É no Supremo Tribunal dos Estados Unidos que se joga a interpretação constitucional e que se decidem muitos dos temas que mais dividem a sociedade norte-americana — da posse de armas ao aborto, da política de saúde aos direitos das minorias. Não é, por isso, estranho que a nomeação dos juízes para a mais alta instância judicial do país seja uma das prioridades eleitorais de qualquer candidato ou Presidente, democrata ou republicano. A morte da juíza Ruth Bader Ginsburg (uma das quatro progressistas num tribunal de nove juízes com maioria conservadora) em 18 de setembro deixou uma vaga aberta, cujo preenchimento Donald Trump não hesitou em transformar num dos campos de batalha fundamentais da campanha eleitoral, a um mês das eleições.

É na sucessão de Bader Ginsburg que se está agora a jogar a capacidade de Trump para segurar o eleitorado conservador. No final de setembro, o Presidente anunciou a escolha da conservadora Amy Coney Barrett, alargando a maioria conservadora no Supremo, com seis juízes contra três progressistas. Coney Barrett está, durante esta semana, a ser ouvida pelo Senado norte-americano, como parte do habitual processo de confirmação dos juízes que compõem o tribunal. Com uma maioria republicana no Senado, a escolha de Trump está praticamente assegurada antes das eleições. Isto significa que, na prática, a audição de Coney Barrett no Senado é mais um debate de campanha do que uma sessão de confirmação propriamente dita. Depois do cancelamento do debate entre Donald Trump e Joe Biden que estava agendado para esta quinta-feira, as atenções estão por estes dias viradas para o Comité de Assuntos Judiciais do Senado, onde se esgrimem argumentos de parte a parte durante as questões à juíza.

Na terça-feira, dia 2 da audição, a juíza tinha assegurado que não seria um “peão” usado por Trump para decidir a eleição, por exemplo se a contagem de votos fosse tão renhida que pudesse ser levada ao Supremo, como aconteceu quando George W. Bush e Al Gore se defrontaram. “Espero que os membros deste comité tenham mais confiança na minha integridade do que achar que eu me permitiria ser usada como um peão para decidir esta eleição pelo povo americano.”

A outra forma de Trump poder usar politicamente a nomeação da juíza seria como forma de mobilização do seu eleitorado. E isso é precisamente o que está a acontecer esta semana, com a audição da juíza perante o Senado a tornar-se no principal acontecimento da campanha eleitoral. De um lado, os senadores democratas têm tentado usar o tempo de que dispõem para questionar a juíza para tentar desmontar argumentos de Trump; do outro, os republicanos procuram enfatizar como Coney Barrett é a escolha certa para aumentar o peso do pensamento conservador nas decisões relativas aos temas mais fraturantes ao longo dos próximos anos, ao mesmo tempo que têm sublinhado repetidas vezes o facto de Trump ter escolhido uma mulher para o cargo. Aos 48 anos — e com o mandato no Supremo a poder prolongar-se de modo vitalício —, Amy Coney Barrett é uma garantia de conservadorismo no rumo dos EUA durante muito tempo.

Isso ficou evidente na abertura do terceiro dia de audição, esta quarta-feira, quando o senador republicano Lindsey Graham, que preside ao comité, arrancou a sessão com rasgados elogios à juíza. “É a primeira vez na história americana que nomeamos uma mulher que não tem vergonha de ser pró-vida e abraça a sua fé sem pedir desculpa. E ela vai para o tribunal”, disse Graham, colocando logo em cima da mesa a já conhecida posição anti-aborto da juíza — um dos assuntos que mais dividem o eleitorado norte-americano.