"Euforia", mas também contenção. Como a imprensa russa controlada pelo regime retrata a relação entre Trump e Putin

A lista de inimigos alterou-se ligeiramente nos meios de comunicação sociais russos. Numa imprensa alinhada com o Kremlin, os países do Ocidente são retratados como sendo expansionistas, agressivos, ao mesmo tempo que são ineficazes e até ridículos. Num dos principais espaços noticiosos no Canal Um (Pervyi Kanal) transmitido no passado domingo, o Presidente francês, Emmanuel Macron, por exemplo, foi comparado com Napoleão e com Hitler por insistir na ideia de enviar tropas de manutenção de paz para a Ucrânia. A longa peça jornalística, em que também se abordou a possibilidade de Brigitte Macron ser um homem e de como os mais ricos estão a fugir de França devido do aumento nos gastos da Defesa, é uma prova que o líder de França ainda é visto como um adversário para a elite da Rússia.
Porém, há alguém que é retratado de forma bastante mais positiva: o Presidente norte-americano. Deixando a histórica animosidade face aos Estados Unidos de parte, os meios de comunicação social russos dão a entender que Donald Trump é um aliado que vai ajudar a Rússia a terminar a guerra na Ucrânia segundo as suas exigências — se bem que se mantenha alguma desconfiança. O jornal Moskovskij Komsomolets, um dos mais leais ao Kremlin, elogia, esta sexta-feira, que o líder norte-americano tenha feito uma “grande promessa” a Vladimir Putin de que Moscovo e Washington vão melhorar as relações diplomáticas.
Numa comunicação social blindada a qualquer crítica ao regime — uma tendência que se acentuou após o início da guerra da Ucrânia —, é transmitida a perceção de que a eleição de Donald Trump pode ser benéfica para a Rússia. É uma posição completamente em sintonia com a presidência russa. Mais além dos jornais e de peças jornalísticas, existem igualmente talk shows diários em que se aborda o conflito, como o 60 minutos, apresentando por Olga Skabeyeva, ou o À Noite com Vladimir Solovyov, um dos apresentadores mais conhecidos da Rússia.
Nestas tertúlias, não se medem as palavras — até contra Donald Trump. O tom é exagerado e são usadas expressões maximalistas. Ainda na semana passada, Vladimir Solovyov disse no programa que apresenta que a Rússia deveria avançar com uma invasão aos países Bálticos, à Arménia e à Ásia Central. Ao mesmo tempo, após o encontro entre os dirigentes ucranianos e norte-americanos em Jeddah, o comentador não teve qualquer problema em criticar o secretário de Estado, o “pequeno” Marco Rubio, por “repetir propaganda ocidental”.
Apesar de ainda haver algumas críticas, desde o início do mandato de Donald Trump que os meios de comunicação sociais russos têm adotado um tom favorável em relação aos EUA. Figuras como o vice-presidente JD Vance são frequentemente elogiadas. Ainda na edição desta quarta-feira do 60 minutos, a apresentadora Olga Skabeyeva referiu-se à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, como uma “mulher maravilhosa”.
“Meios russos estão completamente eufóricos com a eleição de Trump”
Euforia, mas também contenção. Estes são os estados de espírito que dominam entre os propagandistas do Kremlin. Ao Observador, Cynthia Hooper, professora de Estudos Russos no Massachusetts, traça o atual cenário no panorama mediático russo: “Estão completamente eufóricos com a eleição de Trump e as suas políticas”, define. Em meios de comunicação social em que dão grande destaque ao que designam como “operação militar especial”, isso explica-se por causa do posicionamento do Presidente norte-americano, que deseja acabar com a guerra, mesmo que isso acarrete cedências à Ucrânia — uma diferença comparativamente ao antigo chefe de Estado, Joe Biden.
No entanto, de acordo com Cynthia Hooper, esta demonstração de euforia varia consoante o formato televisivo — se se trata de um programa noturno como o apresentado por Vladimir Solovyov ou se de um noticiário mais sóbrio. “Nos talk shows são mais explícitos sobre o que interpretam como a derrota da Ucrânia e a disfunção dos Estados Unidos“, nota a docente universitária.
Já nos “principais noticiários da televisão russa” e na Russia Today (RT) — canal de televisão transmitido internacionalmente, detido pelo Estado da Rússia e que está proibido na União Europeia desde o início da guerra da Ucrânia —, existe uma maior sofisticação, afastando-se do tom menos moderado dos talk shows. “Estão a apresentar Trump como alguém que se dedica a ‘restaurar a normalidade'”, analisa Cynthia Hooper.
“Dito doutro modo, não estão a regozijar-se com uma eventual vitória russa [na guerra da Ucrânia], mas sim a dizer algo como ‘finalmente prevalece a sanidade mental'”, clarifica Cynthia Hooper. Essa estratégia mais moderada tem também vários pontos a favor, sendo um deles o facto de encontrar paralelismos com várias declarações de Donald Trump, que pretende o “regresso do senso comum” aos EUA. Mesmo assim, essa moderação funciona quase como uma fachada — a especialista acredita que, no fundo, existe sobretudo um sentimento de satisfação.
Numa análise feita pelo jornalista da BBC Steve Rosenberg à edição de dia 4 de março de 2025 do jornal Izvestia, vê-se que os jornalistas russos tratam já os EUA como um “parceiro” em quem se pode confiar. “Trump quer Zelensky de joelhos“, lia-se ainda noutro jornal pró-Kremlin (Komsomolskaya Pravda) nesse mesmo dia, numa referência à suspensão de ajuda militar e de informações confidenciais norte-americanas à Ucrânia, que entretanto foram retomadas.
No talk show que apresenta, Olga Skabeyeva já destacou que a Rússia “apoia tudo o que Trump está a fazer e adora a maneira como se está a comportar”. No entanto, nem tudo são elogios: a jornalista reconheceu que o Presidente norte-americano “vai fazer pressão” não só sobre Kiev, como também em Moscovo para chegar a um cessar-fogo. “Devemo-nos preparar para isso”, aconselhou a pivô, que também faz comentário político.
Ainda sobre o cessar-fogo de 30 dias proposto pelos EUA, um tema que recentemente tem tido bastante destaque nos meios de comunicação social russos, é visível que se está a tentar negar a perceção de que a Rússia tem de aceitar o pedido norte-americano sem fazer qualquer exigência e que a Ucrânia está numa posição vantajosa. “As próximas negociações de Putin com Trump decidirão o destino da Ucrânia: a resposta de Moscovo à ‘bola’ que lhe foi lançada enfureceu Kiev”, lê-se numa análise do Komsomolskaya Pravda, jornal que tem outro artigo a sublinhar o “respeito mútuo” entre o chefe de Estado norte-americano e o russo — que levarão à paz.
Servindo como correia de transmissão entre a elite liderada por Vladimir Putin e a população, os meios de comunicação sociais russos querem transmitir a ideia de que o conflito vai acabar com um desfecho bastante positivo para a Rússia e que os esforços dos últimos três anos valeram a pena. A ajuda de Donald Trump será fundamental para isso e os jornais de Moscovo sabem-no.
Tendo como antecedente a influência que Vladimir Putin demonstrou ter sobre Donald Trump em outros encontros, a imprensa russa tem dado igualmente grande destaque a um assunto em particular, segundo aponta Cynthia Hooper: uma “possível reunião” entre os dois líderes. O assunto tem sido amplamente difundido, dado que poderia concretizar o desejo russo de terminar o conflito sem a Ucrânia estar à mesa de negociações — e sem ouvir as suas reivindicações.
Zelensky e europeus: os vilões da imprensa russa
O foco dos meios de comunicação social russos, na ótica de Cynthia Hooper, consiste em mostrar que os Estados Unidos da América “estão a ser finalmente liderados por alguém que vai resolver este conflito de forma razoável”. Em paralelo, a imprensa e a televisão da Rússia reforçam que Washington vai “colocar o intransigente Volodymyr Zelensky no seu lugar”, olhando para o Presidente da Ucrânia como um peão nas mãos de Donald Trump.
Tal como acontece desde que começou a guerra, o Presidente da Ucrânia continua a ser “raivosamente criticado” em todos os meios de comunicação sociais russos. A professora do Massachusetts aponta, por exemplo, que a alegação de Volodymyr Zelensky “consome cocaína” é um lugar comum nos noticiários ou nos jornais. O chefe de Estado ucraniano “é ridicularizado abertamente”, descreve Cynthia Hooper.
A Ucrânia e Volodymyr Zelensky são retratados como inferiores, fracos e ainda prevalece a retórica de ser um país governado por neonazis. Neste sentido, por exemplo, o jornal russo Argumenty i Fakty escreve que os “ucranianos neonazis transformam civis em bombas ambulantes” em Kursk. Sobre a recente retirada das tropas de Kiev da cidade de Sudzha, na província de Kursk, um correspondente de guerra do Komsomolskaya Pravda escreveu um texto em que alega que “os ucranianos roubaram tudo dos apartamentos de Sudzha — desde ouro a roupas femininas”.
Nos talk shows, o tom contra Volodymyr Zelensky ainda é mais duro. No programa de Vladimir Solovyov, Margarita Simonyan, editora-chefe da Russia Today, analisou a discussão na Sala Oval. Na sua visão, Donald Trump “comportou-se de forma impecavelmente educada”, ao passo que o Presidente da Ucrânia agiu como um “porco sem esperança” que foi “mal-educado” com o líder norte-americano. “Perdoem-me a expressão, mas ele é um rústico mal-educado. Nem os seus pais, nem a sua escola de diplomacia o ensinaram a comportar-se.”
Há, portanto, uma diabolização das tropas ucranianas e do Presidente do país. Em simultâneo, em relação às negociações com os Estados Unidos, os media representam a Ucrânia como débil e como estando a dificultar o processo. “Zelensky faz segundo apelo anti-Rússia a Trump”, lê-se no Moskovskij Komsomolets. “As palavras de Putin levaram Zelensky à histeria”, escreve o Argumenty i Fakty.
Para a opinião pública, os jornais e televisões russas pretendem mostrar a Ucrânia como não tendo alternativa se não aceitar uma proposta de paz desfavorável, mesmo que Volodymyr Zelensky não o deseje. Para além da Ucrânia, os países europeus têm também tentado sensibilizar Donald Trump para uma paz justa e que não leve apenas em linha de conta as preocupações de Moscovo — e isso motiva a fúria dos jornais russos.
Por este motivo, os meios de comunicação sociais russos usam a mesma estratégia que adotaram com Volodymyr Zelensky: denigrem a imagem dos líderes europeus. E há dois alvos prediletos: o Presidente francês e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. “Nem Macron nem Starmer sabem como implementar o seu plano de cessar-fogo na Ucrânia” é uma dos artigos do Moskovskij Komsomolets.
Na mesma linha, no programa de Vladimir Solovyov, o cientista político Sergey Mikheyev sugeriu que se bombardeasse Paris, Londres e Bruxelas. Defendendo que a Rússia não deve “ceder nada” num futuro acordo de paz, o comentador político considera que a Europa será “um problema” para as aspirações de Moscovo. “Devemos tornar isto claro para os europeus. Conseguimos bombardear Paris, Londres e Bruxelas. Devemos esquecer o artigo 5.º [da NATO] e esquecer que os norte-americanos vêm em seu auxílio”, ameaçou.
Depois de um período em que os Estados Unidos da América liderados por Joe Biden eram retratados como o principal inimigo da Rússia, a narrativa alterou-se nos meios de comunicação sociais controlados pelo regime de Vladimir Putin. Donald Trump é agora visto até como um “parceiro” que vai ser útil para terminar o conflito na Ucrânia, seguindo as exigências da Rússia. Mas o chefe de Estado dos EUA já se mostrou imprevisível — e todos aqueles que se atrevam a ser um entrave para concretizar a principal ambição geopolítica do líder russo são imediatamente ridicularizados nos jornais e televisões.