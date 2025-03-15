"Euforia", mas também contenção. Como a imprensa russa controlada pelo regime retrata a relação entre Trump e Putin

A lista de inimigos alterou-se ligeiramente nos meios de comunicação sociais russos. Numa imprensa alinhada com o Kremlin, os países do Ocidente são retratados como sendo expansionistas, agressivos, ao mesmo tempo que são ineficazes e até ridículos. Num dos principais espaços noticiosos no Canal Um (Pervyi Kanal) transmitido no passado domingo, o Presidente francês, Emmanuel Macron, por exemplo, foi comparado com Napoleão e com Hitler por insistir na ideia de enviar tropas de manutenção de paz para a Ucrânia. A longa peça jornalística, em que também se abordou a possibilidade de Brigitte Macron ser um homem e de como os mais ricos estão a fugir de França devido do aumento nos gastos da Defesa, é uma prova que o líder de França ainda é visto como um adversário para a elite da Rússia.

Porém, há alguém que é retratado de forma bastante mais positiva: o Presidente norte-americano. Deixando a histórica animosidade face aos Estados Unidos de parte, os meios de comunicação social russos dão a entender que Donald Trump é um aliado que vai ajudar a Rússia a terminar a guerra na Ucrânia segundo as suas exigências — se bem que se mantenha alguma desconfiança. O jornal Moskovskij Komsomolets, um dos mais leais ao Kremlin, elogia, esta sexta-feira, que o líder norte-americano tenha feito uma “grande promessa” a Vladimir Putin de que Moscovo e Washington vão melhorar as relações diplomáticas.

Numa comunicação social blindada a qualquer crítica ao regime — uma tendência que se acentuou após o início da guerra da Ucrânia —, é transmitida a perceção de que a eleição de Donald Trump pode ser benéfica para a Rússia. É uma posição completamente em sintonia com a presidência russa. Mais além dos jornais e de peças jornalísticas, existem igualmente talk shows diários em que se aborda o conflito, como o 60 minutos, apresentando por Olga Skabeyeva, ou o À Noite com Vladimir Solovyov, um dos apresentadores mais conhecidos da Rússia.

Nestas tertúlias, não se medem as palavras — até contra Donald Trump. O tom é exagerado e são usadas expressões maximalistas. Ainda na semana passada, Vladimir Solovyov disse no programa que apresenta que a Rússia deveria avançar com uma invasão aos países Bálticos, à Arménia e à Ásia Central. Ao mesmo tempo, após o encontro entre os dirigentes ucranianos e norte-americanos em Jeddah, o comentador não teve qualquer problema em criticar o secretário de Estado, o “pequeno” Marco Rubio, por “repetir propaganda ocidental”.

Apesar de ainda haver algumas críticas, desde o início do mandato de Donald Trump que os meios de comunicação sociais russos têm adotado um tom favorável em relação aos EUA. Figuras como o vice-presidente JD Vance são frequentemente elogiadas. Ainda na edição desta quarta-feira do 60 minutos, a apresentadora Olga Skabeyeva referiu-se à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, como uma “mulher maravilhosa”.

“Meios russos estão completamente eufóricos com a eleição de Trump”

Euforia, mas também contenção. Estes são os estados de espírito que dominam entre os propagandistas do Kremlin. Ao Observador, Cynthia Hooper, professora de Estudos Russos no Massachusetts, traça o atual cenário no panorama mediático russo: “Estão completamente eufóricos com a eleição de Trump e as suas políticas”, define. Em meios de comunicação social em que dão grande destaque ao que designam como “operação militar especial”, isso explica-se por causa do posicionamento do Presidente norte-americano, que deseja acabar com a guerra, mesmo que isso acarrete cedências à Ucrânia — uma diferença comparativamente ao antigo chefe de Estado, Joe Biden.