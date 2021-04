Eunice do Carmo Muñoz nasceu a 30 de julho de 1928 em casa dos avós paternos na Amareleja, Baixo Alentejo, filha de gente das artes do espetáculo. Do lado da mãe, Júlia do Carmo Muñoz (conhecida como Mimi, filha do conde de Pinhel), eram todos artistas de teatro. Do lado do pai, Hernâni do Carmo Muñoz (filho de um músico espanhol e de uma italiana da família de artistas Cardinalli), todos pertenciam ao circo.

Aos cinco anos, vestida de cetim, era atração musical num teatro desmontável que os pais batizaram com o nome da filha, mas não apreciava grandemente a tarefa — era a Troupe Carmo, que andava de terra em terra.

Em 1934 mudou-se para Lisboa, com os pais e o irmão mais velho, Hernâni, e começou a frequentar o Colégio Peninsular, seguindo-se o Conservatório, em 1942, de onde sairia aos 17 com a classificação final de 18 valores. Mas a vida no teatro já tinha começado.

Aos 13, em Lisboa, soube por intermédio de um amigo da família que Amélia Rey Colaço (que então dirigia com o marido, Robles Monteiro, o Teatro Nacional D. Maria II) procurava uma miúda para a peça Vendaval, de Virgínia Vitorino. Foi assim que se estreou, num espetáculo onde brilhavam João Villaret, Palmira Bastos, Amélia Rey Colaço e Raul de Carvalho. Foi o princípio da longa carreira reconhecida por gerações de portugueses. Aqueles três nomes, mais os de Estêvão Amarante, Maria Lalande e Maria Matos marcaram os primeiros anos da artista.

Arrancou no cinema em 1946 em Camões, de Leitão de Barros. Três anos mais tarde, já a elogiavam na revista O Século Ilustrado: “O caso dela é muito diferente, é qualquer coisa que impressiona a gente, que não se aprende e que as demais não têm.”

Ninotchka, adaptada por Marc-Gilbert Sauvajon e dirigida por Vasco Santana em 1950 no Teatro Maria Vitória, foi uma das peças em que mais se evidenciou. Apesar dos êxitos, esteve afastada entre 1951 a 1955, quando passou a trabalhar numa loja de cortiças e como secretária numa empresa de cabos elétricos. “Creio que até aos meus 20 e poucos anos fazia teatro porque toda a gente na família era de teatro, porque as coisas tinham acontecido por si. Estive quatro anos parada e só a partir dos 26 anos é que comecei a tomar a sério uma carreira teatral”, disse numa entrevista ao Expresso, em 1988.