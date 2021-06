Agarremos no exemplo simples de Granit Xhaka, o cimento que cola setores na Suíça. Há quantos anos já temos esse nome no ouvido? Muitos e com sentido, já está na equipa A há uma década e também é destaque no Arsenal desde 2016. No entanto, tem apenas 28 anos. E além do médio podíamos falar de outros nomes como Rodríguez, Shaquiri, Seferovic, Schar, Elvedi ou o inevitável Sommer na baliza, tudo comandado por Petkovic que está no comando da equipa há sete anos. Por aí, percebe-se que, em termos coletivos, a Suíça seja uma das formações melhor trabalhadas nesta fase final do Europeu. Depois, falta o resto. E esse é o grande desafio suíço.

A qualificação para o Mundial de 2018 mostrou bem essa dicotomia existente: no apuramento, os helvéticos foram mais fortes, conseguiram ganhar ao já campeão europeu Portugal, fizeram uma fase de grupos sem dar hipóteses aos restantes conjuntos, passaram no limite a primeira fase mas caíram logo nos oitavos com a Suécia. E antes tinha sido assim também nos Europeus. A grande aposta de Petkovic para esta edição passa por inverter essa tendência, colocando a Suíça pelo menos entre os oito primeiros e dar o salto que falta a esta geração.

BI

Ranking FIFA atual: 13.º

13.º Melhor ranking FIFA: 3.º (agosto de 1993)

3.º (agosto de 1993) Alcunha: Nati (Seleção Nacional)

Nati (Seleção Nacional) Presenças em fases finais: 5.ª

5.ª Última participação: 2016 (oitavos, Polónia, 1-1 e 4-5 g.p.)

2016 (oitavos, Polónia, 1-1 e 4-5 g.p.) Melhor resultado: Oitavos em 2016 (Polónia, 1-1 e 4-5 g.p.)

Oitavos em 2016 (Polónia, 1-1 e 4-5 g.p.) Qualificação: 1.º lugar no grupo D com Dinamarca, Rep. Irlanda, Geórgia e Gibraltar (17 pontos em 8 jogos, com um total de 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 19-6 em golos)

Jogos em 2021

Bulgária, 3-1 (V, fora, qualificação Mundial)

Lituânia, 1-0 (V, casa, qualificação Mundial)

Finlândia, 3-2 (V, casa, jogo particular)

Estados Unidos, 2-1 (V, casa, jogo particular)

Liechtenstein, 7-0 (V, casa, jogo particular)

O onze

3x4x3: Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez; Shaquiri, Embolo e Seferovic

O treinador

Vladimir Petkovic (57 anos, desde 2014)

O craque

Shaquiri (29 anos, médio ofensivo do Liverpool)

A revelação

Rubén Vargas (22 anos, extremo do Wolfsburgo)

O mais internacional e o maior goleador

Heinz Hermann (118 internacionalizações) e Alexander Frei (42 golos)

Os 26 convocados

Guarda-redes (3) : Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Mönchengladbach)

: Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Mönchengladbach) Defesas (10): Manuel Akanji (B. Dortmund), Loris Benito (Bordéus), Eray Cömert (Basileia), Nico Elvedi (B. Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburgo), Becir Omeragic (Zurique), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle) e Silvan Widmer (Basileia)

Manuel Akanji (B. Dortmund), Loris Benito (Bordéus), Eray Cömert (Basileia), Nico Elvedi (B. Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburgo), Becir Omeragic (Zurique), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle) e Silvan Widmer (Basileia) Médios (9): Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (B. Mönchengladbach) e Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)

Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (B. Mönchengladbach) e Steven Zuber (Eintracht Frankfurt) Avançados (4): Breel Embolo (B. Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburgo) e Haris Seferovic (Benfica)

O local do estágio

Roma (Itália)

A ligação a Portugal

Seferovic, que foi um dos grandes destaques da Suíça no título mundial da equipa Sub-17 helvética em 2009, foi contratado pelo Benfica a custo zero ao Eintracht Frankfurt em 2017 e leva já quatro temporadas na Luz, onde ganhou um Campeonato e duas Supertaças. Depois de ter sido o melhor marcador da Primeira Liga em 2018/19, o ano do último título dos encarnados, com 23 golos, o avançado voltou a ser o grande destaque entre os principais goleadores da equipa, marcando 22 só no Campeonato, menos um do que Pote.